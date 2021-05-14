VIDEO: En Gaza, bombardeo sorprende a reportera durante transmisión

La violencia en la Franja de Gaza va creciendo conforme pasan los días, ya que los ataques entre Hamas e Israel han sorprendido a los habitantes de la zona, incluso a la prensa, como lo fue la reacción de una reportera de una agencia de noticias, quien fue sorprendida por un bombardeo mientras realizaba una cobertura del conflicto.

Youmna Elsayed, reportera de la agencia Al Jazeera, se encontraba en Gaza realizando una transmisión en vivo desde un edificio, cuando habló sobre la posibilidad que frente a ella cayeran algunas bombas.

Te puede interesar: Militares de Israel entran a la Franja de Gaza para atacar a Hamas

Segundos después, la periodista pidió disculpas y de pronto se escucharon dos explosiones muy cerca. El rostro de la reportera cambió en segundos tras escuchar el bombardeo en una barrio de Gaza.

"Lo siento, de nuevo…”, alcanzó a decir la reportera previo al bombardeo. “Oh Dios mío, ¡necesito bajarme!”, dijo la periodista, quien llevaba un casco y un chaleco antibalas con la leyenda “Prensa”, y después salió de cuadro.

Te puede interesar: 5 puntos clave para entender los ataques entre Israel y Hamas en Gaza

La cámara de la agencia de noticias quedó fija y segundos después la reportera habló “¿Pueden escucharme?”, mientras trataba de informar que el camarógrafo voltearía la cámara hacia el lugar donde ocurrió el bombardeo.

Los comunicadores lograron captar la columna de humo que dejó el bombardeo en la Franja de Gaza, luego de que el Ejército de Israel lanzara armas contra edificios.

De acuerdo con medios internacionales, el edificio donde cayeron las dos bombas en Gaza era de al menos 14 pisos, conocido como Al Shakur, el cual tenía oficinas de negocios y del canal satelital Al-Aqsa de Hamas, el cual se derrumbó.

Bombardeo en Gaza deja 90 muertos

Mientras que Hamas inició un bombardeo, el ejército de Israel aseguró que ha logrado evadir todos los ataques, sin embargo, el conflicto ha dejado al menos 90 muertos, entre ellos niños y mujeres.

Este jueves, las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF, por sus siglas en inglés) entraron a la Franja de Gaza para atacar al grupo Hamas.

Te puede interesar: Israel responde con cohetes ataque de palestinos en Gaza

