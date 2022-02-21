Joe Biden y Vladimir Putin aceptan participar en cumbre sobre Ucrania

El presidente de Estados Unidos (EU), Joe Biden y el presidente de Rusia, Vladimir Putin acordaron “en principio” celebrar una cumbre sobre la crisis de Ucrania, así lo informó la oficina del presidente de Francia, Emmanuel Macron.

A través de un comunicado del Palacio del Elíseo, se dio a conocer que el presidente de Francia, conversó con Joe Biden y con Vladimir Putin a quienes les propuso por separado que se celebre una cumbre entre ellos.

En dicha propuesta, también se destacó que luego de realizarse dicha cumbre, tendría que llevarse a cabo una reunión con las partes interesadas relevantes para discutir la seguridad y la estabilidad estratégica en Europa.

Ante esto, el informe subrayó que los presidentes Joe Biden y con Vladimir Putin aceptaron el principio de la cumbre y que “el contenido deberá ser preparado por el Secretario de EU, Antony Blinken y el Ministro Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov durante su reunión del jueves 24 de febrero”.

Hier soir, le Président @EmmanuelMacron a poursuivi ses échanges téléphoniques avec le Président Biden et le Président Poutine pour construire une solution diplomatique. Le communiqué :https://t.co/MaUSPkXmD8 — Élysée (@Elysee) February 21, 2022

Cumbre de Joe Biden y Vladimir Putin se realiza si no invaden Ucrania

Según el comunicado de la presidencia de Francia, esta cumbre aceptada en principio por los presidentes Joe Biden y Vladimir Putin, tiene una condición, ya que sólo se puede celebrar si Rusia no invade a Ucrania.

Por ese motivo, se destacó que Emmanuel Macron trabajará con todas las partes interesadas para preparar el contenido de estas discusiones.

Luego del comunicado del Palacio del Elíseo, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, comentó que Joe Biden ha repetido en varias ocasiones que está comprometido con seguir la diplomacia hasta el momento en que comience una invasión.

Tambie, confirmó que Joe Biden sí aceptó la propuesta de Francia de mantener una cumbre con su homólogo de Rusia, siempre que éste no invada Ucrania.

Sin embargo, subrayó que de igual forma están dispuestos a imponer consecuencias rápidas y severas si Rusia opta por la guerra, ya que actualmente, "Rusia parece continuar con los preparativos para un ataque a gran escala contra Ucrania".

Este 20 de febrero, Macron habló con presidentes de Rusia y Ucrania para evitar conflicto, mientras que en Ucrania, los residentes de Donetsk continuaron su huida a Rusia, debido a la amenaza de un conflicto militar.

