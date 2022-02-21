Ucrania: residentes de Donetsk huyen a Rusia

Cientos de residentes de la ciudad de Donetsk, en el este de Ucrania, controlada por los rebeldes, continuaron huyendo hacia el sur de Rusia el domingo 20 de febrero después de que los líderes separatistas respaldados por Rusia ordenaron a las mujeres y los niños evacuar al sur de Rusia porque dijeron que había una amenaza de conflicto.

La gente hizo cola en la estación de tren de Donetsk para tomar el tren a la región rusa del sur de Rostov a medida que la crisis de la región seguía profundizándose.

Tatyana, residente de Donetsk del distrito de Oktyabrski (que sufrió una destrucción masiva durante los combates en 2014-2015), dijo a Reuters que tiene miedo y quiere irse porque no quiere estar en la misma situación cuando su casa fue afectada por bombardeo.

Anastasiya, madre de dos hijos, dijo que temía por sus hijos y agregó: "Las autoridades nos dijeron que nos fuéramos y los escuchamos".

La evacuación fue rápida, y algunos dijeron que no tuvieron suficiente tiempo para empacar algunas pertenencias esenciales.

"Nos llamaron a las 5:30 y a las 6:00 había un autobús esperándonos. Simplemente tomamos lo que fuera", dijo Alina Melnikova, residente de Bogdanovka.

Además de Rostov, algunos de los residentes evacuados viajarán a otras regiones de Rusia que estarán listas para acogerlos, según declaraciones de las autoridades locales.

Más de 30,000 personas de Donetsk y la cercana Luhansk cruzaron la frontera rusa en las últimas 24 horas.

Según el Ministerio de emergencias, ya alrededor de 53 miles de residentes de #Donbass han sido evacuados a las regiones rusas.

El agente especial Dmitry Steshin filmó a los residentes de #Donetsk justo antes de ser enviados a Rusia. pic.twitter.com/CLxHELsJK3 — Andrew (@andrew_rad10) February 20, 2022

Evacuación en Donetsk

El viernes 18 de febrero, las autoridades separatistas de Donetsk anunciaron planes para evacuar a unas 700,000 personas, citando temores de un ataque inminente de las fuerzas ucranianas, una acusación que Kiev negó rotundamente.

En una declaración en video, Denis Pushilin, jefe de la autoproclamada República Popular de Donetsk, dijo que había firmado un decreto sobre movilización y pidió a los hombres "capaces de sostener un arma en sus manos" que acudieran a las comisarías militares.

La reanudación de los combates en el este de Ucrania sigue a la acumulación de tropas rusas durante varias semanas en el norte, este y sur del país.