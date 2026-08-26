Desaparecen dos jóvenes de Guanajuato tras oferta de trabajo en Guadalajara; investigan posible reclutamiento forzado

Johan E. Saúl Torres Ramírez, de 17 años, y Ángel Alberto Rodríguez, de 18, fueron reportados como desaparecidos el pasado 17 de agosto después de trasladarse a Guadalajara por una propuesta laboral; sus familias ya denunciaron el caso ante la Fiscalía Estatal y mantienen activa su búsqueda, pues temen que que sean víctimas de reclutamiento forzado.

De acuerdo con los testimonios recabados, ambos jóvenes salieron con la intención de comenzar a trabajar, pero desde entonces sus familiares perdieron contacto con ellos; ante esta situación se activaron alertas de búsqueda y colectivos se sumaron a las labores para tratar de localizarlos.

¿Qué se sabe de los jóvenes desaparecidos?

Johan tiene 17 años, utiliza brackets y cuenta con varios tatuajes que pueden ayudar a identificarlo; entre ellos aparecen tres rostros en el brazo derecho, un personaje en la muñeca, una araña en el abdomen y la leyenda “2009” en una mano.

Ángel Alberto, de 18 años, tiene un tatuaje en el antebrazo derecho con un crucifijo, además de un rostro de Cristo y una frase escrita en cursivas con tinta negra.

#DóndeEstá | Las autoridades de Guanajuato activaron la Alerta Amber para localizar al menor Yohan Esaú Torres Ramírez quien desapareció en León, Guanajuato.



Si tienes información que ayude a dar con su paradero acercarte con las autoridades.https://t.co/PRqOOLceeF pic.twitter.com/Ax5o5NLOCQ — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 19, 2026

Advierten sobre ofertas de trabajo fuera del municipio

Ante este caso, autoridades de seguridad municipales pidieron a los jóvenes extremar precauciones antes de aceptar propuestas laborales, particularmente cuando impliquen trasladarse fuera de su lugar de residencia.

La recomendación cobra relevancia mientras continúa la búsqueda de Johan y Ángel Alberto; sus familiares esperan obtener información que permita establecer dónde se encuentran y qué ocurrió después de su traslado a Guadalajara.