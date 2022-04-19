Johnny Depp declara en juicio que nunca golpeó a Amber Heard

El actor Johnny Depp declaró el martes 19 de abril que nunca golpeó a su exesposa Amber Heard. Añadió que, en parte, está desafiando las acusaciones de Heard en un caso de difamación de 50 millones de dólares para proteger a sus hijos de información falsa sobre su comportamiento.

Depp dijo en un tribunal de Virginia, donde se realiza el juicio, que vivió un "shock total" hace unos seis años, cuando Heard "hizo algunas acusaciones bastante atroces y perturbadoras" de que él se volvió violento durante su relación.

"Nunca llegué al punto de golpear a la señora Heard, ni he golpeado a ninguna mujer en mi vida", dijo Johnny Depp, que llevaba un traje oscuro con el pelo recogido en una coleta.

"Sentí que era mi responsabilidad dar la cara no sólo por mí en ese caso, sino por mis hijos", agregó Depp sobre sus dos hijos, de una relación anterior, que estaban en la escuela secundaria en ese momento. "Es muy extraño cuando un día eres Cenicienta, por así decirlo, y luego en 0,6 segundos eres Quasimodo".

Entre los testigos convocados por los abogados de Johnny Depp para este juicio figuran amigos de la estrella de Piratas del Caribe, además de un médico y una enfermera que dijeron haberle tratado por abuso de sustancias. Los testigos declararon que estaban al tanto de las discusiones entre la pareja pero que no habían presenciado abusos físicos por parte de Depp hacia Heard.

Un juez de la corte estatal del condado de Fairfax, Virginia, está supervisando el juicio, que está en su segunda semana y se espera que dure alrededor de un mes y medio.

Johnny Depp says he's 'never struck' ex-wife Amber Heard branding claim 'heinous'https://t.co/CVLdxq4Ik0 pic.twitter.com/fO2I1W7C7B — Daily Express (@Daily_Express) April 19, 2022

Johnny Depp took the stand in Fairfax, Virginia Tuesday to give his witness testimony, speaking about the "complete shock" of the domestic abuse allegations made against him by his ex-wife Amber Heard. https://t.co/wD0VpbHpbh pic.twitter.com/RbymWAkY7l — People (@people) April 19, 2022

Depp y Heard: del amor al odio

Johnny Depp, de 58 años, alega que Heard, de 35 años, lo difamó cuando escribió un artículo de opinión en diciembre de 2018 en el Washington Post sobre ser una sobreviviente de abuso doméstico. Presentó una demanda de 50 millones de dólares contra ella en 2018.

El artículo nunca mencionó a Depp por su nombre, pero un abogado del actor dijo a los jurados hace una semana que estaba claro que Heard se refería a la estrella de Hollywood.

Los abogados de Heard han argumentado que dijo la verdad.

Hace menos de dos años, Johnny Depp perdió un juicio por difamación contra The Sun, un tabloide británico que lo tachó de "maltratador de mujeres". Un juez del Tribunal Superior de Londres dictaminó que había agredido repetidamente a Heard y que le había hecho temer por su vida.

Depp y Heard se conocieron durante el rodaje de la película The Rum Diary en 2011 y se casaron cuatro años después. La actriz acusó al actor de abuso doméstico después de solicitar el divorcio en 2016.

Heard, conocida por papeles en Aquaman y Liga de la Justicia, ha presentado su propia demanda por difamación contra Depp, diciendo que la desprestigió llamándola mentirosa.

