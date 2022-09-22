Johnny Depp tendría un romance con una de sus abogadas

El actor Johnny Depp estaría de romance con una de las abogadas que lo defendió en Reino Unido durante el juicio de difamación que enfrentó contra el periódico The Sun, luego de que en una publicación lo llamara “golpeador de mujeres”.

De acuerdo con el medio Us Weekly, la exestrella de “Piratas del Caribe” tiene un romance con su abogada Joelle Rich, quien se encuentra en proceso de divorcio.

Joelle Rich conoció a Johnny Depp en 2018, cuando lo representó en Reino Unido durante el juicio por difamación contra “The Sun”, el cual perdieron Johnny Depp y su equipo legal.

La supuesta novia de Johnny Depp no formó parte del equipo de defensores que llevó el caso de difamación contra su exesposa Amber Heard en Virginia, Estados Unidos; no obstante, de acuerdo con el medio, Rich estuvo presente en el tribunal para acompañarlo.

La publicación también compartió que la abogada se encuentra en un proceso de divorcio de su pareja con quien tiene dos hijos.

“No había ninguna obligación profesional para que ella estuviera allí. Fue personal”, comentó una fuente al medio, quien también afirmó que la pareja “tiene una química fuera de serie. Es serio entre ellos”.

Esta no es la primera vez que relacionan a Johnny Depp con una de sus abogadas, durante el juicio en Virginia, se rumoró que el actor sostenía una relación con Camille Vasquez, quien lo defendió en ese caso.

¿Qué pasó con Johnny Depp después del juicio?

Tras el largo juicio que llevó contra Amber Heard, el actor decidió reconstruir su carrera que se vio afectada tras las acusaciones de violencia.

Desde su victoria en la corte estadounidense, Johnny Depp ha tocado música en giras con Jeff Beck y está listo para dirigir "Modigliani", un drama biográfico sobre el artista italiano Amedeo Modigliani.

Su más reciente aparición en público fue a finales de agosto en los premios Video Music Awards de MTV, donde el rostro de Johnny Depp se impuso digitalmente dentro del casco de un hombre espacial, la inspiración para la estatua de la Persona Lunar de los VMA, y entregó breves bromas durante la ceremonia en vivo.

