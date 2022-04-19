Johnson & Johnson detendrá pronóstico de ventas de su vacuna Covid-19

Johnson & Johnson dijo el martes 19 de abril que ya no podía proporcionar un pronóstico para las ventas de su vacuna Covid-19, ya que la vacilación de la vacuna en los países de bajos ingresos junto con la ya baja demanda en los países de mayores ingresos ha llevado a un exceso de oferta.

Anteriormente, la compañía había pronosticado ventas de hasta $3,500 millones de dólares en 2022 con la vacuna de dosis única contra la Covid-19, que alguna vez se promocionó como una herramienta importante para vacunar en áreas de difícil acceso.

J&J también recortó ambos extremos de su pronóstico de ganancias para todo el año en 25 centavos y ahora espera ganar entre $10,15 y $10,35 por acción. Pero culpó de la medida a las fluctuaciones de la moneda, en lugar de a problemas comerciales fundamentales, y aumentó su dividendo en 6,6%, mientras las acciones subieron alrededor de 4%.

Los analistas dijeron que J&J sigue siendo una apuesta segura dentro del sector de la salud y que aumentar el dividendo proporcionó ingresos predecibles para los inversores a pesar de los problemas de ventas de vacunas.

La vacuna de J&J se ha visto afectada por su vínculos con coágulos de sangre raros pero potencialmente mortales, problemas de fabricación y preocupaciones sobre la eficacia. Representa aproximadamente 3% de todas las dosis administradas en los Estados Unidos y aproximadamente 2% de las dosis en Europa.

Los ejecutivos de Johnson & Johnson dijeron que la falta de aceptación en los países de bajos ingresos también estaba perjudicando las ventas de vacunas contra la Covid-19. Según la Organización Mundial de la Salud, los países más pobres han pedido dosis insuficientes para cumplir su objetivo de vacunar al menos a 70% de su población a mediados de año.

La vacuna Covid-19, que se vende a un precio sin fines de lucro, generó $457 millones en el primer trimestre. J&J registró ventas de vacunas por 2390 millones de dólares el año pasado.

J&J suspends sales forecast for COVID vaccine, cuts profit view https://t.co/TWSdeUAFP6 pic.twitter.com/9W1d2USvni — Reuters (@Reuters) April 19, 2022

Pronostico de ventas de las farmacéuticas para 2022

Pfizer pronosticó $32 mil millones en ventas para 2022 de su vacuna Covid-19, desarrollada con BioNTech SE, mientras que Moderna pronosticó $21 mil millones para su vacuna este año.

J&J dijo que su unidad de dispositivos médicos debería recuperarse este año después de que los retrasos por la pandemia en cirugías no urgentes afectaran las ventas el año pasado, y espera un crecimiento por encima del mercado en su gran negocio farmacéutico en 2022, a pesar de no alcanzar las estimaciones de Wall Street en el primer trimestre.

La compañía reportó ventas farmacéuticas de $12,870 millones, muy por debajo de las previsiones de $13,600 millones, debido en parte a las bajas ventas de vacunas Covid-19.

Excluyendo elementos, Johnson & Johnson ganó $2,67 por acción en el trimestre, superando las expectativas de los analistas en 11 centavos, según Refinitiv.