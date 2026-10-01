¿De quién se esconde Jorge Amílcar Olán? Así lo encontraron en Lugano

Jorge Amílcar Olán fue localizado en Lugano, Suiza; llegamos hasta él y confirmamos que se encuentra en esa ciudad, lejos de México y en medio de los señalamientos que han rodeado su nombre.

Pero queda una pregunta: ¿de quién se está escondiendo?

Durante el reporte se planteó que podría estar escondiéndose “de los amigos y de los enemigos”, aunque él tendría sus propias razones para encontrarse en Suiza.

Al localizarlo, buscamos hablar con Jorge Amílcar Olán y conocer su versión, El intento de entrevista fue breve: no quiso responder y rechazó hablar sobre los cuestionamientos que existen alrededor de su nombre.

En la conversación también se mencionó una supuesta orden de aprehensión y el nombre de Andy López. Sin embargo, el propio reporte aclara que no existe una orden relacionada con Andy.

Lo que sí queda registrado es el encuentro: lo buscamos y lo encontramos en Lugano.