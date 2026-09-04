Jorge Amílcar, el amigo de Andy que convirtió sus negocios en un imperio

Jorge Amílcar Olán, señalado como cercano a Andy López Beltrán, ha construido en los últimos años una red de negocios que incluye la venta de medicamentos, balasto para el Tren Interoceánico e importación de diésel, mientras distintas investigaciones han cuestionado posibles conflictos de interés y tráfico de influencias. De acuerdo con información de Mexicanos Contra la Corrupción, en junio y julio de 2026 registró nuevas empresas en Texas junto con Silvia Gabriela Cárdenas Arias, identificada como operadora de sus negocios de balasto. Además, compañías vinculadas con Olán recibieron contratos millonarios en el sector salud y realizaron operaciones con una empresa señalada por su presunta relación con una red de huachicol fiscal. Su expansión empresarial ocurre mientras la Fiscalía General de la República investiga a una de sus compañías.