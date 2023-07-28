Se reportó otro mexicano desaparecido en el extranjero, se trata de José Esquivel Franco, de 35 años de edad, se encontraba en Bruselas, Bélgica y dejó de comunicarse con su familia el pasado 12 de julio. Por fortuna, fue hallado 18 días después.

Desde entonces sus familiares comenzaron con la búsqueda; incluso, su hermano César Esquivel viajó para ponerse en contacto con las autoridades de ese país y estar al tanto de las investigaciones.

¿Qué le pasó al mexicano desaparecido en Bruselas?

De acuerdo con declaraciones hechas por César, el joven José Esquivel fue visto por última vez en la estación del Metro Maelbeck. Su hermano relató que fue detenido por la policía de Bruselas debido a un incidente al que calificó como un “agravio”.

Las autoridades le indicaron que José Esquivel fue trasladado a un hospital el 13 de julio y que más tarde lo dejaron en libertad, pero desde entonces no hay rastro del joven.

🚨 A petición de la Familia Esquivel, la Embajada comparte el siguiente aviso sobre el Señor José Esquivel Franco. Si conoce su paradero, comuníquese a los números mexicanos listados o al ☎️ teléfono de emergencia de la @EmbMexBelgicaUE +32475239587. pic.twitter.com/QNDvkc23AA — Embamex Bélgica-UE (@EmbMexBelgicaUE) July 28, 2023

La embajada de México en Bélgica compartió una ficha de búsqueda donde indica que al momento de su desaparición portaba una playera azul; entre las señas particulares destacaron un tatuaje en el brazo derecho.

“Lo primero que hice (al llegar a Bruselas) fue ir a la policía. Me dijeron que él había estado ahí el día 13, que lo llevaron al hospital y que de ahí fue liberado a las seis de la tarde”, confirmó César al medio Underground.

Asimismo indicó que el mexicano desaparecido padece de “crisis nerviosas” con largos episodios de taquicardia, lo que hace más preocupante la situación para la familia.

Añadió que reportó la desaparición de su hermano antes las autoridades de Bruselas y solicitó ayuda a la embajada mexicana, sin embargo no ha recibido respuesta de ninguna de las dos partes.

Los casos de mexicanos desaparecidos en el extranjero

Tan solo en el mes de julio se han reportado tres casos diferentes de mexicanos desaparecidos en el extranjero; el más reciente es el de José Esquivel Franco, quien se extravió en Bruselas, Bélgica.

El tiempo pasa y María Fernanda continúa desaparecida; la joven mexicana de 24 años se extravió en #Berlín, #Alemania



Los padres de ‘Maffy’ viajaron a la capital alemana donde permanecen en contacto con la Embajada de #México y las autoridades de aquel país.



La comunidad latina… pic.twitter.com/dcI1HsEzO8 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 28, 2023

Previamente se dio a conocer la desaparición de María Fernanda, desaparecida en Alemania, el pasado 22 de julio. La joven de 24 años de edad viajó a Berlín para estudiar una maestría.

El segundo caso que se dio a conocer fue el de Carlos Tomás Arandas, quien se encontraba en Canadá trabajando cuando dejó de tener contacto con sus familiares el pasado 7 de julio.

#Canadá | ¡Otro mexicano #desaparecido!



Carlos Tomás desapareció desde el 7 de junio; #autoridades no han apoyado a los padres, quienes se trasladaron al país vecino para presionar con respuestas.



Los detalles con @_otomartinez y @Radiohen en @HechosAM.https://t.co/eyVKlfYW07 pic.twitter.com/1sxuXJDByD — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 27, 2023

Encuentran al mexicano desaparecido, José Esquiven, en Bruselas

José Esquivel Franco fue hallado 18 días después de la última vez que se contactó con su familia, sin que se dieran mayores detalles de cómo sucedió.

La embajada de México en Bruselas compartió un breve comunicado a través de sus redes sociales, en el cual indicó que durante una llamada de seguimiento del caso, la familia del joven confirmó su localización y agradeció el apoyo consulta.

“El próximo lunes será atendido en la Embajada de México para tramitar un pasaporte de emergencia”, informaron las autoridades mexicanas en la red social X.