María Fernanda Sánchez desapareció en Alemania; esto se sabe de la estudiante mexicana

La policía de Berlín, Alemania, busca a la mexicana María Fernanda Sánchez Castañeda, estudiante de 24 años, quien fue reportada por sus familiares y amigos como desaparecida desde el pasado 22 de julio.

En su cuenta de Twitter, la Policía Criminal del Estado informó que María Fernanda salió de su departamento, ubicado en Büchnerweg, distrito de Treptow-Köpenick, pero nunca regresó. Además, reveló que la joven se encuentra en una "situación psicológica excepcional", sin precisar el padecimiento médico.

María Fernanda Sánchez, según la ficha de búsqueda, tiene entre 23 y 25 años de edad, mide 1.53 metros y pesa 48 kilogramos. La mexicana es de figura delgada, con el cabello largo y tatuajes en ambos brazos.

Se fue a estudiar una maestría a Alemania

En redes sociales, allegados a María Fernanda Sánchez Castañeda mencionaron que la mexicana viajó a Berlín, Alemania, para continuar con su preparación académica tras finalizar su licenciatura en el Tecnológico de Monterrey.

Die 24-jährige Maria Fernanda S. C. verließ am 22.07.23 ihre Wohnung in #Treptow-#Köpenick und wird seitdem #vermisst.



Wer kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben?



Foto & Infos: https://t.co/F6hsISpgHG



Hinweise bitte an unser #LKA:

☎️(030) 4664-912444

^tsm pic.twitter.com/T7ktMvpwAK — Polizei Berlin (@polizeiberlin) July 25, 2023

Hasta el momento se desconoce el año en que ingresó al país europeo, así como la institución en la que se estaba formando. La Policía Criminal pidió a la población alemana reportar cualquier indicio sobre su paradero a los siguientes medios de contacto:



La Oficina de Personas Desaparecidas de la Oficina Estatal de Policía Criminal en Keithstraße 30 en 10787 Berlín-Tiergarten.

Vía telefónica en el número (030) 4664-912444 o por correo electrónico a LKA124Hinweise@polizei.berlin.de

Embajada de México en Alemania colabora por desaparición de estudiante

La Embajada de México en Alemania confirmó la desaparición de María Fernanda Sánchez Castañeda y anunció que trabaja con sus familiares y amigos, así como con las autoridades de ese país para encontrar a la joven estudiante mexicana. "Estamos aquí para nuestra comunidad", añadió.

Estamos colaborando con las autoridades en Alemania y mantenemos contacto directo con la familia de María Fernanda.

Quienes trabajamos en la @EmbaMexAle estamos aquí para nuestra comunidad en Alemania.

Siempre. pic.twitter.com/khUOAUwBDT — EmbaMex Alemania (@EmbaMexAle) July 25, 2023

“Hoy nos urge encontrar a María Fernanda. Un recordatorio de ser empáticos y generosos con la gente a nuestro alrededor, especialmente quienes están lejos de familia y amigos, buscando salir adelante en un entorno, idioma y costumbres ajenos a los de la infancia”, escribió en sus redes sociales Francisco Quiroga, embajador de México en Alemania.