Pánico en CDMX: Joven queda con la mano prensada en molino de carne en mercado de la Benito Juárez

Una joven de aproximadamente 20 y 30 años resultó gravemente lesionada luego de que su mano derecha quedara prensada en un molino de carne dentro de una carnicería ubicada en un mercado público de la colonia Álamos, en la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México (CDMX).

Debido al riesgo de que la mujer perdiera los dedos, tuvo que ser trasladada de emergencia a un hospital cercano a la zona con todo y el molino. Esto es lo que se sabe de su estado de salud.

Accidente en carnicería del Mercado Álamos hoy en la CDMX

Los hechos ocurrieron la tarde de este miércoles 14 de enero, cuando policías de la Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) recibieron el reporte de una mujer lesionada en una carnicería localizada dentro del mercado público.

Cuando los elementos acudieron a la zona, encontraron a la joven con la mano atrapada en una máquina para moler carne, sin posibilidad de liberarla.

Ante la gravedad de la situación, los oficiales solicitaron de inmediato apoyo de los servicios de emergencia, como paramédicos y bomberos, quienes evaluaron la condición de la víctima y determinaron que existía el riesgo de amputarle los dedos, si se intentaba retirar el molino en el sitio.

#TarjetaInformativa | EN LA ALCALDÍA #BENITOJUÁREZ, EFECTIVOS DE LA #SSC SOLICITARON LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA PARA UNA MUJER QUE QUEDÓ PRENSADA DE UNA MANO EN UN MOLINO DE CARNE



Policías de la #SSC atendieron el reporte de una mujer con una mano prensada en una máquina para… pic.twitter.com/dYSf1SySWu — SSC CDMX (@SSC_CDMX) January 14, 2026

¿Qué se sabe del estado de salud de la mujer?

De acuerdo con el comunicado de la dependencia, la mujer fue trasladada con apoyo de los policías para que pudiera llegar más rápido al hospital.

Si bien, se ha reportado de manera extraoficial que la joven sí presentó heridas de consideración; hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre el estado de salud.

No obstante, las autoridades reiteraron el llamado a trabajadores para extremar medidas de seguridad en el uso de maquinaria industrial, especialmente en establecimientos de alimentos, para evitar accidentes que pongan en riesgo la integridad física.

Riesgos de trabajar con maquinaria para alimentos

El uso de molinos de carne, sierras eléctricas y otras máquinas industriales en carnicerías representa uno de los mayores riesgos laborales dentro de mercados locales, o los mismos restaurantes.

La falta de capacitación, el cansancio, el uso inadecuado de guantes o la ausencia de dispositivos de seguridad pueden provocar accidentes graves, como amputaciones, fracturas o lesiones permanentes.

Protección civil recomienda apagar siempre la máquina antes de limpiar, retirar residuos o introducir cualquier parte del cuerpo, así como contar con botones de paro de emergencia visibles y en funcionamiento.