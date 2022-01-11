Joven carga 6 horas a su papá para llevarlo a vacunar en Brasil

En redes sociales se volvió viral la historia de un joven indígena de la Amazonia de Brasil que cargó en la espalda durante seis horas a su papá para llevarlo a vacunar contra el Covid-19.

Tawy Zoé subió a su papá, Wahu Zoé, en su espalda y lo cargo durante seis horas, desde su aldea hasta el centro de vacunación para que su progenitor recibiera la primera dosis contra el Covid-19.

“Momento más destacado de 2021. Tawy Zoé llevando a su padre Wahu Zoé a la primera vacuna contra el covid-19”, se lee en la publicación en redes sociales.

La historia la compartió en su cuenta de Twitter uno de los médicos que atendió al papá del joven. El doctor detalló que Tawy cargó a su papá por seis horas y pasó por obstáculos como colinas y arroyos.

“Tawy cargó a su padre durante seis horas dentro de un bosque con colinas, arroyos y obstáculos hasta nuestra base”.

Tras recibir la vacuna, el joven cargó de nuevo a su papá durante otras seis horas para regresar a su aldea en la Amazonia de Brasil.

“Después de la vacuna, volvió a poner su papá sobre su espalda y caminó otras seis horas hasta su aldea” compartió el doctor a través de su cuenta de Instagram.

El joven y su papá viven en una aldea libre de Covid-19

El médico también explicó que el joven vive en una población dispersa en un territorio de 669 hectáreas en donde viven más de 50 pueblos diferentes, donde la movilidad se realiza por senderos y bosques.

Agregó que hasta ahora, la localidad del joven y su papá no registra casos de contagio con Covid-19, gracias a que desde marzo de 2020 algunos pueblos de la Amazonia de Brasil se aislaron.

“Desde el comienzo de la pandemia, los Zoé se aislaron en los pueblos más remotos. Se dividieron en grupos de aproximadamente 18 familias. Adoptaron la estrategia de no cruzarse entre ellos y evitar la proximidad de los blancos”.

