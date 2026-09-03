Video exhibe a Juan Manzo en presunta reunión con operador de Los Caballeros Templarios

Un video difundido por el periodista Luis Chaparro, de Pie de Nota, abrió una nueva controversia política en Michoacán; en el material, grabado presuntamente en 2015, aparecería Juan Manzo, hermano de Carlos, en una reunión con un hombre señalado como supuesto operador de Los Caballeros Templarios.

De acuerdo con la investigación periodística presentada por Chaparro, el encuentro habría estado relacionado con un supuesto plan para actuar contra Ramón Hernández Orozco, quien en aquel momento era candidato del PRI a la presidencia municipal de Uruapan.

Es importante precisar que las versiones expuestas corresponden a una investigación periodística y a testimonios citados por Pie de Nota. La existencia del video no permite, por sí misma, establecer como hechos comprobados las acusaciones que se desprenden de su contenido.

¿Qué aparece presuntamente en el video de Juan Manzo?

Según la información difundida por Luis Chaparro, el material habría sido grabado en abril de 2015 y mostraría presuntamente a Juan Manzo junto a un hombre identificado como “El Chicharrón” o “Chatarras”, a quien el periodista señala como un supuesto integrante u operador relacionado con Los Caballeros Templarios.

La investigación sostiene que el encuentro habría tenido como objetivo discutir acciones contra Ramón Hernández Orozco, entre las versiones expuestas se menciona incluso la posibilidad de un secuestro o asesinato del entonces candidato priista y de integrantes de su planilla.

Chaparro también identificó a Ramses Sandoval Isidro como una de las personas que presuntamente habría facilitado el contacto con integrantes de ese grupo criminal.

La disputa electoral de Uruapan en 2015

El contexto del video se remonta a la elección municipal de Uruapan de 2015, cuando Ramón Hernández Orozco contendió por el PRI; ahí Juan Manzo habría mantenido durante aquella contienda distintos encuentros relacionados con acuerdos políticos y electorales.

Uno de ellos habría ocurrido el 5 de mayo de 2015 con Genaro Carmona, entonces dirigente de taxistas y cercano al PRI. La versión citada por el periodista sostiene que en esa reunión se habría discutido un eventual intercambio de apoyo electoral por recursos y posiciones políticas.

La investigación también menciona a Víctor Manríquez González, quien ganó aquella elección por encima de Hernández Orozco. El nombre de Manríquez aparece dentro de la reconstrucción política realizada por Chaparro sobre los acuerdos y movimientos alrededor de aquella contienda.

¿Qué se sabe sobre “Chatarras”? Otro implicado en el video de Manzo

Otro de los señalamientos incluidos en la investigación corresponde al hombre identificado como “El Chicharrón” o “Chatarras”.

Según Chaparro, esta persona habría sido detenida en Uruapan en 2019 y posteriormente liberada. El periodista afirmó que no habría quedado registro de su salida en la Fiscalía de Michoacán y que días después habría sido asesinado.