Ataque armado en Tacámbaro, Michoacán, deja un muerto; esto dicen las autoridades

La mañana de este jueves 27 de agosto de 2026, un ataque armado dejó un saldo de un muerto en la tenencia de Pedernales, municipio de Tacámbaro, en Michoacán.

Despliegan operativo de seguridad de la Guardia Civil en Michoacán tras ataque en Tacámbaro

La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó en un comunicado que la Guardia Civil de la entidad realiza un operativo de seguridad en la zona tras recibir reportes del ataque.

Las autoridades confirmaron el fallecimiento de un hombre por heridas de arma de fuego. Agregaron que hay un vehículo incendiado que bloquea la vialidad principal de la zona.

Autoridades confirman coordinación federal tras agresión en Pedernales

La dependencia destacó que mantiene coordinación con las autoridades federales y municipales de seguridad, con lo cual realizan acciones con el fin de dar con los presuntos responsables de la agresión armada de esta mañana.