Fiscalía de Michoacán solicita a Grecia Quiroz entregar los teléfonos del exalcalde Carlos Quiroz

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) notificó formalmente a Grecia “N”, en su calidad de víctima indirecta, sobre el requerimiento institucional para la aportación y entrega de el o los equipos de telefonía móvil que pertenecían al exalcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, asesinado en noviembre de 2025.

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por la representación social, la notificación se llevó a cabo durante una reunión de trabajo en la que se expuso de manera transparente el estado procesal y los avances de las diligencias. La intención de la autoridad es someter los dispositivos a un análisis pericial especializado que permita extraer registros y metadatos clave para el esclarecimiento integral del crimen.

🔎 Continuamos con las investigaciones en el caso Carlos Manzo.

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Señalamientos en contra de Grecia Quiroz

Esta línea de investigación cobró fuerza a partir de los señalamientos públicos realizados por Juan Daniel Manzo Rodríguez, hermano del edil fallecido y actual subsecretario de Gobernación de Michoacán. Juan Manzo acusó abiertamente una presunta omisión en la entrega de los dispositivos y cuestionó el manejo de la cadena de custodia al momento del atentado, señalando que la información contenida en esos teléfonos resulta indispensable para la carpeta.

Ante estas declaraciones, la Fiscalía determinó requerir formalmente los equipos a Grecia Quiroz para realizar los peritajes correspondientes, manteniendo una actuación transparente que permita deslindar responsabilidades sin lesionar los derechos de la viuda ni revictimizar a la familia del exmunícipe en su exigencia de justicia.

La razón del asesinato de exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo

Cabe destacar que, tras la detención del "R1", el gabinete de Seguridad dio a conocer la supuesta razón del asesinato del exalcalde. Al ser cuestionados sobre los interrogatorios y declaraciones ministeriales de los 31 detenidos, todos ya vinculados a proceso, los mandos de seguridad explicaron que los integrantes del grupo delictivo manifestaron que percibían la postura del presidente municipal como una "provocación" directa hacia la organización armada y sus actividades de extorsión en la región.

"El alcalde a veces estaba presente y hacía alusiones al grupo criminal", destacó le gabinete de Seguridad.