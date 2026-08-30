Revés contra Trump: Jueza frena las deportaciones por ideales políticos

Una jueza federal de California falló contra algunas de las políticas migratorias impulsadas por el gobierno de Donald Trump para deportar a personas extranjeras que han expresado críticas hacia Israel o han mostrado apoyo a Palestina en el contexto de la guerra de Gaza.

La resolución de Noël Wise se basó principalmente en las garantías establecidas por la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, que protege, entre otros derechos, la libertad de expresión y de prensa.

El fallo también representó una victoria para The Stanford Daily, periódico estudiantil de la Universidad de Stanford, que había advertido sobre el temor de algunos estudiantes internacionales a manifestar públicamente sus opiniones ante la posibilidad de enfrentar procedimientos migratorios.

¿Por qué echaron para atrás la propuesta de Trump?

La magistrada consideró que algunas de las disposiciones utilizadas por el gobierno federal para justificar las deportaciones presentan problemas constitucionales, señalando en particular deficiencias relacionadas con la protección de la libertad de expresión y con la falta de precisión de determinadas normas.

Por estos motivos, se anuló partes de las disposiciones migratorias empleadas por las autoridades estadounidenses, al considerar que entraban en conflicto con derechos protegidos por la Primera y la Quinta Enmienda.

⚠️ ¡Atención!#EU suspendió temporalmente las citas para visas de inmigrante, aquellas que permiten establecerse de forma permanente en su territorio.



Importante: las visas de turista y negocios continúan sin cambios, por lo que los trámites en esas categorías siguen activos.… pic.twitter.com/OsikZWjDWn — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 27, 2026

La jueza también retomó las conclusiones de otro proceso judicial llevado a cabo en Boston, donde hace casi un año, un juez federal de distrito determinó que la administración de Trump había violado la Constitución al dirigir acciones contra personas no ciudadanas debido únicamente a sus expresiones de apoyo a los palestinos o sus críticas al gobierno israelí.

Las nuevas restricciones migratorias de Donald Trump

A pesar del revés contra Donald Trump, el mandatario de Estados Unidos sigue aplicando nuevas restricciones contras las personas que llegan a su país con una visa.

Recientemente, se informó que la administración de Trump trabaja en una cancelación masivas de visas de turista y negocios, B1 y B2, para las personas que solicitaron asilo tras entrar legalmente a Estados Unidos.