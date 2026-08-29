¿Adiós al Océano Pacífico? Trump propone renombrarlo como el Océano de América

Donald Trump volvió a generar polémica por sus propuestas para modificar nombres geográficos, pues ahora sugirió que en el futuro podría cambiarle el nombre a alguno de los dos grandes océanos que rodean su país y convertirlo en el “Océano de América”.

La declaración ocurrió durante un acto en el Despacho Oval en el que el mandatario estadounidense firmó una orden ejecutiva para establecer el nombre de “lago América” para el lago Ontario.

Trump quiere cambiarle al nombre a un océano

En plena conferencia de prensa, Donald Trump aprovechó las preguntas sobre el nuevo nombre del lago Ontario para recordar que esta no sería la primera modificación de una denominación geográfica impulsada por su administración, mencionando el caso del golfo de México, cuyo nombre fue sustituido en documentos oficiales estadounidenses por “golfo de América”.

“Ahora solo nos falta un océano. Quizás tengamos que cambiar el nombre del Atlántico o del Pacífico. Quizás cambiemos”, dijo entre risas.

El presidente estadounidense, #DonaldTrump, firmó una orden ejecutiva para cambiar el nombre del lago Ontario, ubicado en la frontera entre #EEUU y #Canadá, por el de lago América.



Trump sugirió que podría cambiar el nombre de los océanos Atlántico y Pacífico.



"Tenemos un… pic.twitter.com/1AQMyi6S32 — David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) August 27, 2026

El cambio del golfo fue establecido mediante una orden ejecutiva firmada el 20 de enero de 2025, el mismo día en que Trump inició su segundo mandato presidencial.

“Lo cambiamos y ahora se le llama habitualmente golfo de América. Así que, si lo piensa, tenemos un golfo y tenemos un lago”.

¿Donald Trump le puede cambiar el nombre a un océano?

Donald Trump tiene un gran problema si realmente quiere renombrar a un océano, pues las órdenes ejecutivas únicamente establecen los nombres que deberán utilizar las dependencias y documentos oficiales del Gobierno federal estadounidense.

Por lo tanto, no obligan a otros países ni modifican internacionalmente las denominaciones geográficas reconocidas.

El nuevo nombre del lago Ontario

La decisión sobre el lago Ontario ocurre en un momento de creciente tensión entre Estados Unidos y Canadá, cuya relación se ha visto afectada por una disputa comercial en torno a los nuevos aranceles de la administración de Donald Trump.

Como respuesta, el primer ministro canadiense, Mark Carney, anunció que su gobierno aplicará medidas de represalia bajo el principio de responder “dólar por dólar”, a partir del 8 de septiembre.