Julian Assange presenta apelación contra extradición a Estados Unidos

Julian Assange, fundador de WikiLeaks, presentó una apelación ante un tribunal de Londres para evitar su extradición a Estados Unidos, un último paso en su batalla legal que lleva más de una década, informó este viernes su hermano.

El mes pasado, la ministra de Interior de Reino Unido, Priti Patel, aprobó la extradición de Julian Assange, de 50 años de edad, a Estados Unidos, donde enfrentará 18 cargos penales, incluidas acusaciones de espionaje.

El Ministerio del Interior dijo que los tribunales no habían considerado que la extradición fuera incompatible con sus derechos humanos, incluido su derecho a un juicio justo y a la libertad de expresión, y que sería tratado adecuadamente.

Por lo que, los abogados de Julian Assange presentaron una apelación contra la extradición, no obstante, el tribunal debe dar su aprobación para que se escuche la apelación, por lo que el caso podría tardar más tiempo en concluir en Reino Unido.

"También instamos al gobierno australiano a que intervenga de inmediato en el caso para poner fin a esta pesadilla", dijo Gabriel Shipton, hermano de Julian Assange, a Reuters.

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Por su parte, la esposa de Assange, Stella, indicó que “vamos a luchar contra esto. Vamos a utilizar las vías de apelación”.

Por qué Estados Unidos busca la extradición de Julian Assange

Julian Assange es requerido por las autoridades estadounidenses por 18 cargos, incluida la acusación de espionaje, relacionados con la publicación por parte de WikiLeaks de grandes cantidades de registros militares confidenciales de Estados Unidos y cables diplomáticos que, según Washington, pusieron vidas en peligro.

La saga comenzó a fines de 2010 cuando Suecia solicitó la extradición de Julian Assange de Gran Bretaña por acusaciones de delitos sexuales. Cuando perdió ese caso en 2012, huyó a la embajada de Ecuador en Londres, donde pasó siete años.

Cuando finalmente lo sacaron a rastras en abril de 2019, Julian Assange fue encarcelado por violar las condiciones de la fianza británica, aunque el caso sueco en su contra había sido desestimado. Ha estado luchando contra la extradición a Estados Unidos desde junio de 2019 y permanece en la cárcel.

