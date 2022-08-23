NASA: Telescopio James Webb capta nuevas imágenes de Júpiter

El telescopio espacial James Webb de la NASA ha captado nuevas imágenes de Júpiter. Las observaciones de Webb en Júpiter darán a los científicos aún más pistas sobre la vida en su interior.

"Para ser honestos, realmente no esperábamos que esto resultaría tan bueno", dijo la astrónoma planetaria Imke de Pater, profesora emérita de la Universidad de California en Berkeley.

De Pater dirigió las observaciones de Júpiter con Thierry Fouchet, profesor del Observatorio de París, como parte de una colaboración internacional para el programa Primeras Observaciones Científicas (ERS, por sus siglas en inglés) de Webb.

El telescopio Webb es una misión internacional

El propio telescopio Webb es una misión internacional dirigida por la NASA con sus socios la Agencia Espacial Europea (ESA) y la Agencia Espacial Canadiense (CSA). "Es realmente notable que podamos ver detalles sobre Júpiter junto con sus anillos, sus diminutos satélites, e incluso galaxias, en una sola imagen".

Las dos imágenes provienen de la cámara de infrarrojo cercano (NIRCam, por sus siglas en inglés) de este observatorio espacial, que cuenta con tres filtros de infrarrojo especializados que muestran detalles del planeta.

Dado que la luz infrarroja es invisible para el ojo humano, esta luz ha sido transferida al espectro visible. Generalmente, las longitudes de onda más largas se ven más rojas y las longitudes de onda más cortas se muestran más azules.

Los científicos colaboraron con la científica ciudadana Judy Schmidt para traducir los datos del Webb en imágenes.

Auroras de Júpiter

En la vista independiente de Júpiter, creada a partir de un compuesto de varias imágenes de Webb, las auroras se extienden a grandes altitudes por encima de los polos norte y sur de Júpiter.

Las auroras brillan en un filtro que las transfiere a colores más rojos, lo que también resalta la luz reflejada de las nubes más bajas y las brumas superiores.

Un filtro diferente, aplicado para transferir la luz a amarillos y verdes, muestra brumas girando alrededor de los polos norte y sur.

Un tercer filtro, que transfiere a azules, muestra la luz que se refleja desde una nube principal más profunda.

La Gran Mancha Roja de Júpiter

La Gran Mancha Roja, una famosa tormenta tan grande que podría tragarse a la Tierra, y que se puede ver en color blanco en estas vistas, al igual que otras nubes, porque reflejan mucha luz solar.

Giant news from a giant planet!@NASAWebb captured a new view of Jupiter in infrared light, uncovering clues to the planet’s inner life. Two moons, rings, and distant galaxies are visible. Get the details: https://t.co/6WKbAQY78z pic.twitter.com/9uaACCPGyU — NASA (@NASA) August 22, 2022

"Aquí, el brillo aquí indica una gran altitud, así que la Gran Mancha Roja tiene brumas de gran altitud, al igual que la región ecuatorial", dijo Heidi Hammel, científica interdisciplinaria de Webb para observaciones del sistema solar y vicepresidenta de investigaciones científicas en la Asociación de Universidades para la Investigación en Astronomía (AURA, por sus siglas en inglés).

"Las numerosas manchas y rayas blancas brillantes son probablemente cimas de nubes a gran altura de tormentas convectivas condensadas". Por el contrario, las cintas oscuras al norte de la región ecuatorial tienen poca cubierta de nubes.

Respecto a los anillos, el telescopio logró mostrarlos de forma tenue, además de dos diminutas lunas (Amaltea y Andrastea). Sobre los puntos que aparecen al fondo, los científicos infieren que podría tratarse de galaxias.

