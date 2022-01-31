Justin Trudeau da positivo a Covid-19: “Me siento bien”, dice

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau informó que tras realizarse una prueba, dio positivo a Covid-19, pero aseguró que se siente bien pero seguirá trabajando en sus actividades de forma remota.

A través de sus redes sociales, el mandatario informó que esta continuará en aislamiento como lo marcan las pautas de salud pública de su país y pidió a todos los ciudadanos vacunarrse contra el coronavirus.

"Esta mañana, di positivo por COVID-19. Me siento bien, y continuaré trabajando de forma remota esta semana mientras sigo las pautas de salud pública. Todos, por favor vacúnese y recupérese", escribió Justin Trudeau en Twitter.

El jueves pasado, Justin Trudeau, informó que pasaría cinco días en aislamiento tras haber estado en contacto con una persona con Covid-19.

Trudeau reveló que la noche del miércoles se enteró que había sido expuesto al Covid-19 y que, tras realizar una prueba rápida que ha resultado negativa, pero que se aislaría durante los próximos cinco días siguiendo la normas establecidas por las autoridades sanitarias.

This morning, I tested positive for COVID-19. I’m feeling fine – and I’ll continue to work remotely this week while following public health guidelines. Everyone, please get vaccinated and get boosted. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 31, 2022

El primer ministro de Canadá Justin Trudeau recibió recientemente su tercera dosis de vacuna.

AMLO desea pronta recuperación a Trudeau

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) escribió un mensaje de Twitter al primer ministro de Canadá, luego de que diera a conocer su segundo contagio de Covid-19.

A través de sus redes sociales, el mandatario mexicano envió un mensaje acompañado de una fotografia en Palacio Nacional junto a Justin Trudeau.

"Deseo de corazón que se recupere pronto de #COVID19, el buen amigo y primer ministro de Canadá, Justin Trudeau", escribió el mexicano.

Deseo de corazón que se recupere pronto de #COVID19, el buen amigo y primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. pic.twitter.com/QKDsuYHNWn — Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 31, 2022

Trasladan a Trudeau a lugar secreto

Cabe mencionar que el sábado pasado, la televisión canadiense informaba que el primer ministro y su familia fueron trasladados elsábado de su residencia oficial en Ottawa a una lugar no revelado por temor a que las protestas protagonizadas en la capital canadiense grupos antivacunas provocaran disturbios.

La cadena CBC, señaló que la familia Trudeau fue trasladada por los servicios de seguridad a un lugar seguro en la capital canadiense.

Las autoridades temían que elementos radicales que se han unido al llamado "Convoy de la libertad" provocaran acciones violentas.

En las pancartas de los manifestantes frente al edificio del Parlamento canadiense en Ottawa se leían varios mensajes violentos contra Trudeau, incluso, algunos demandaban "colgar" al primer ministro canadiense por imponer medidas para contener la pandemia.

La oficina del primer ministro informó que no dará la ubicación de Trudeau por razones de seguridad.

El sargento de armas del Parlamento canadiense advirtió que los manifestantes podrían llegar a las casas de los funcionarios.