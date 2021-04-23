Justin Trudeau recibe primera dosis de la vacuna AstraZeneca

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, de 49 años de edad, así como su esposa Sophie Grégoire, de 45, recibieron este viernes la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca contra Covid-19, en medio de la tercera ola de la pandemia en el país norteamericano.

Con un alza récord en los casos, el primer ministro y su esposa acudieron a una farmacia de Ottawa para recibir la vacuna, momento que quedó registrado en una imagen que el mandatario compartió a través de sus redes sociales.

Al recibir la vacuna, Justin Trudeau sostenía la mano de su esposa y dijo a través de cuenta de Twitter que ambos se encuentran felices de haber recibido el antídoto.

It was our turn to get vaccinated today, so that’s what Sophie and I did - and we’re glad we did it! Find out how, when, and where you can get your shot: https://t.co/3UJJt9jpqz pic.twitter.com/HgO2GTZheN — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) April 23, 2021

En una rueda de prensa, previa a la vacunación, el primer ministro canadiense informó que su gobierno aseguró 35 millones de dosis de la vacuna Pfizer para 2022, 30 millones para 2023 y 60 millones de dosis para el 2024.

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AstraZeneca en Canadá: van cuatro casos de trombosis

Este viernes se dio a conocer un cuarto caso de trombos en Canadá ligado a la vacuna de la compañía anglosueca, primera afectación resgistrada en la provincia de Ontario.

El caso detectado corresponde a un paciente de 60 años que se encuentra recuperándose de los efectos de la vacuna en su domicilio, sin que se reporte un estado de salud grave.

Autoridades han aclarado que son más los beneficios de recibir la vacuna de AstraZeneca, que los contras; de ahí que el primer ministro decidió recibir este antídoto a fin de generar confianza en la población.

Hasta el momento, Canadá es el país en el peldaño 30 a nivel mundial respecto al porcentaje de la población vacunada.

También es el único país primermundista que decidió primero inmunizar a la mayor parte de sus ciudadanos con una dosis y retrasar la segunda, por lo que un 2.87% de los canadienses han recibido dos dosis, contra un 26.98% que ya obtuvieron la primera.

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