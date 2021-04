Ciudad de México permanece en Semáforo Naranja hacia el Amarillo

Ciudad de México. La ciudad de México seguirá en semáforo naranja hacia el amarillo la próxima semana, así lo informó el Gobierno Capitalino.

Actividades que se reanudan

Se reanudan de actividades en: oficinas corporativas, baños públicos y vapores, reuniones y fiestas infantiles.

Las oficinas corporativas privadas se deberá respetar el aforo de 20% máximo.

Deberán cumplir: uso de cubrebocas, filtro sanitario, mantener la separación de personas en espacios distintos y divisiones físicas como mamparas.

-Ingreso controlado de personas ajenas al edificio

-Mantenimiento continuo de sistema de aire

-Uso de Código QR

-Aplicación semanal de pruebas.

Cuando haya reuniones en oficinas con personas ajenas al edificio, no podrán ser mayor de 6 personas, no se podrán ofrecer bebidas o alimentos ni de objetos que no se puedan limpiar fácilmente. Todas las personas deberán usar cubrebocas durante toda la reunión, evitar compartir objetos como plumas papeles, tabletas o equipos de cómputo, se deberá mantener la sana distancia.

En baños públicos y vapores se permitirá un aforo del 30 por ciento.

Además se podrán celebrar reuniones y capacitaciones de negocios al aire libre.

Fiestas infantiles también se podrán realizar al aire libre con máximo de 50 personas y medidas sanitarias. Hasta las 21 horas. No habrá áreas de baile ni consumo de alcohol.

Eventos sin permitirse

Seguirán sin permitirse eventos deportivos sin público, spas, clases presenciales y eventos masivos.

El gobierno capitalino fomentará el teletrabajo junto con la iniciativa privada va a implementar un programa permanente para que al menos 20 por ciento del trabajo se haga desde casa.

Los horarios de las distintas actividades que van a reaperturar se publicarán más tarde en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.