¿Te descuentan del IMSS, pero no te atienden? Karla Toledo pide reembolsar el dinero a trabajadores

La falta de médicos, medicamentos y espacios disponibles en clínicas del IMSS puede obligar a los trabajadores a buscar atención médica en hospitales privados, pese a que les descuentan las cuotas correspondientes vía nómina. Karla Toledo, planteó que se les devuelva el dinero cuando no reciban el servicio.

Karla Toledo pide que se devuelva el descuento que se aplica vía nómina ante la falta de servicio en el IMSS

La senadora del PRI, Karla Toledo, se pronunció porque a los trabajadores registrados en el IMSS que acudan a ese instituto para un servicio médico y no se les atienda por la saturación, falta de doctores, de medicamentos, o cualquier otra causa, se les regrese el descuento que les aplican vía nómina.

"Pues tendrían que empezar por desaparecer las cuotas, porque hoy cualquier ciudadano, aunque no pague una cuota que no sea derechohabiente, también tiene derecho a esa atención en los hospitales como el Seguro Social o el ISSSTE", mencionó la senadora, Karla Toledo.

Indicó que un trabajador no tiene por qué pagar un servicio que no se le otorga y se ve obligado a acudir a un médico u hospital privado.

Además, mencionó que: "Desde que se inventó Morena, el IMS Bienestar desbarató el seguro social, desbarató el ISSSTE y todas estas instituciones donde los ciudadanos aportan una cantidad mensual para ser atendidos, porque ahora cualquier persona, aunque no sea derechohabiente, tiene derecho a ser atendida en estas instituciones. Entonces, ¿qué está pasando con las personas que pagan y que no son atendidas? Porque de igual manera tiene el mismo derecho que una persona que no paga la cuota. Entonces desde ahí ya estamos mal desde que decidieron abrir y hacer la universalización de este sistema de salud cuando no establecieron", mencionó la senadora.

La senadora del PRI, Karla Toledo, propuso que el @Tu_IMSS reembolse las cuotas a trabajadores que no reciban atención médica por saturación, falta de doctores o medicamentos. Afirmó que no deberían pagar por un servicio que no reciben y deben buscar en el sector privado. https://t.co/DaGGRZNsJn — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 24, 2026

Karla Toledo señaló que los trabajadores enfrentan un doble gasto cuando no reciben atención médica en el IMSS: además de los descuentos que se aplican automáticamente a su salario vía nómina, deben pagar de su bolsillo los medicamentos que necesitan y acudir a hospitales privados para atender sus problemas de salud.

"Entonces es lamentable que hoy la gente tenga que poner de su salario porque te lo descuentan automáticamente de tu salario y que no tengas la atención médica, que sigas recorriendo las farmacias", dijo la senadora Karla Toledo.

