Kaylin Gawf: Madre soltera de Oklahoma recauda fondos para su funeral antes de morir por cáncer

Kaylin Gawf , una madre soltera de 28 años originaria de Oklahoma, Estados Unidos , falleció luego de haber recaudado más de 350 mil dólares a través de una campaña en línea que creó tras ser diagnosticada con cáncer terminal.

La mujer decidió iniciar la recaudación cuando los médicos le informaron que su enfermedad había avanzado y que ya no existían opciones de tratamiento para curarla. La campaña tenía como finalidad cubrir los gastos de su funeral y asegurar apoyo económico para sus dos pequeños hijos.

Kaylin Gawf murió el 16 de enero.

Diagnóstico y atención médica

De acuerdo con el reporte, Kaylin Gawf fue diagnosticada con cáncer de mama que hizo metástasis. La enfermedad se extendió al cerebro, pulmones, huesos y ganglios linfáticos, por lo que fue canalizada a cuidados paliativos.

Durante esta etapa, la joven madre optó por organizar aspectos logísticos y financieros relacionados con su fallecimiento, ante la expectativa médica de un pronóstico limitado.

La campaña de recaudación

La campaña en GoFundMe fue creada con una meta inicial destinada a cubrir los gastos funerarios. Con el paso de los días, las aportaciones aumentaron y el monto superó los 350 mil dólares, según la plataforma.

At 28, Kaylin Gawf is on hospice and fighting the hardest battle of her life — to protect her children after she’s gone.

She’s raising funds for end-of-life costs and future stability for her kids. ❤️‍🩹



En la descripción de la recaudación, Kaylin Gawf explicó que los recursos también serían utilizados para el bienestar y la estabilidad económica de sus dos pequeños hijos, de 6 y 10 años:

"Quería tomarme un momento para expresar mi más profunda gratitud a todos los que nos han apoyado. Sus donaciones, acciones, oraciones y mensajes nos han conmovido más de lo que las palabras pueden expresar. Su generosidad ha superado mis sueños más increíbles y continúa brindándonos consuelo y alivio. Gracias de corazón por su amor y compasión.

Ahora mismo, estoy en un centro de cuidados paliativos, pasando un tiempo precioso con mis hijos, Jace y Memphis. El apoyo de todos ustedes nos ha quitado un gran peso de encima y ha hecho que las cosas sean más llevaderas para mi familia.

Gracias, de verdad, a todos los que han contribuido. Su generosidad está marcando una gran diferencia para mis hijos y para nosotros durante estos momentos increíblemente difíciles. Les estaré eternamente agradecida.

Gracias, Kaylin.", escribió el 15 de enero.

Fallecimiento y destino de los fondos

Kaylin Gawf falleció rodeada de su familia, de acuerdo con lo informado por personas cercanas citadas en el reporte. Tras su muerte, la campaña permaneció activa para permitir que los fondos recaudados fueran destinados conforme a lo planeado.

El uso del financiamiento colectivo ante enfermedades graves

El uso de plataformas de GoFundMe se ha vuelto una alternativa recurrente en Estados Unidos para cubrir gastos médicos, funerarios y de manutención, especialmente en casos de enfermedades graves o terminales.

De acuerdo con datos de la propia plataforma, una parte significativa de las campañas activas están relacionadas con costos asociados a tratamientos médicos o fallecimientos, debido a que estos gastos pueden superar la capacidad económica de las familias, incluso cuando cuentan con algún tipo de seguro.