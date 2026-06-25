Keiko Fujimori se perfila como la próxima presidente de Perú: ¿Por qué fue primera dama hace más de treinta años?

Keiko Fujimori podría convertirse en las próximas horas en la ganadora de las elecciones presidenciales de Perú tras un conteo sumamente ajustado que lleva ya 17 días en completándose. La candidata de Fuerza Popular consiguió hasta ahora el 50.1% de los votos frente al 49.8% de su rival, el izquierdista Roberto Sánchez, logrando una ventaja de apenas 43,386 sufragios que se consolidó gracias al apoyo de los peruanos en el extranjero. De mantenerse en la delantera, asumiría el cargo el próximo 28 de julio, convirtiéndose en la primera mujer elegida para la presidencia por voto popular en el país.

A sus 51 años, Fujimori podría llegar al poder en su cuarto intento electoral. Sin embargo, esta no será la primera vez que habite el Palacio de Gobierno. Uno de los datos que más llama la atención de su biografía es que, a mediados de la década de los noventa, ocupó formalmente el cargo de primera dama de la nación cuando era apenas una joven de 19 años.

En Perú, la derechista Keiko Fujimori será la primera presidenta electa del país al imponerse por la mínima al izquierdista Roberto Sánchez, que no reconoce los resultados. pic.twitter.com/3YEvtaG2wh — Telediarios de TVE (@telediario_tve) June 24, 2026

¿Por qué fue primera dama?

Keiko Fujimori asumió un rol reservado usualmente para las esposas de los mandatarios. En 1990, año en que su padre, Alberto Fujimori, ganó sorpresivamente las elecciones presidenciales. La familia se mudó al palacio presidencial cuando Keiko tenía 16 años.

En 1994, en medio del mandato de su padre, los problemas conyugales entre Alberto Fujimori y su esposa, Susana Higuchi, terminaron en un divorcio público y muy conflictivo. Ante la salida de Higuchi de la sede de gobierno, Alberto Fujimori tomó una decisión inusual: designó oficialmente a su hija mayor, Keiko, como la nueva primera dama de Perú en agosto de ese año, cuando ella tenía 19 años.

Al convertirse en primera dama, la joven tuvo que interrumpir sus estudios universitarios en Estados Unidos para regresar a Lima y asumir tareas de representación diplomática, acompañar a su padre en giras internacionales y coordinar fundaciones de asistencia social. Keiko ejerció estas funciones oficiales hasta el año 2000, momento en que el gobierno de su padre colapsó debido a un gran escándalo de corrupción.

Combatirá la delincuencia

Treinta y dos años después de haber entrado a la política como primera dama, Fujimori regresaría al poder por mérito propio, pero bajo un panorama de fuerte división social. Durante la campaña, basó su estrategia en la promesa de aplicar medidas de seguridad muy estrictas, las cuales incluyen:

Patrullas militares permanentes en las calles para combatir la delincuencia.

Expulsión inmediata de aquellos inmigrantes que cometan delitos en el país.

Trabajo obligatorio para las personas que se encuentren presas.

El reto para la nueva presidenta no será sencillo. Perú ha tenido nueve mandatarios en la última década, reflejo de una profunda debilidad en sus instituciones. Además de la inestabilidad política, Fujimori deberá gobernar con un alto índice de rechazo ciudadano (un "antivoto" previo del 66%) y enfrentar la oposición del candidato derrotado, Roberto Sánchez, quien ya anunció que no reconocerá los resultados y convocará a movilizaciones en las calles.