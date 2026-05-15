Elecciones en Perú: Roberto Sánchez y Keiko Fujimori van a segunda vuelta tras conteo al 100%

Más de un mes después de una jornada electoral que las autoridades calificaron como “la más compleja de la historia”, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de Perú finalmente culminó el conteo del 100% de las actas. Los resultados oficiales ratifican que el izquierdista Roberto Sánchez obtuvo el segundo lugar, asegurando su pase al balotaje contra Keiko Fujimori.

El proceso, marcado por la fragmentación récord de 35 candidatos presidenciales, cerró con una diferencia mínima entre los aspirantes:

Keiko Fujimori (Fuerza Popular): 17.17% (Primer lugar)

17.17% (Primer lugar) Roberto Sánchez (Juntos por el Perú): 12.03% (Segundo lugar)

12.03% (Segundo lugar) Rafael López Aliaga (Renovación Popular): 11.91% (Tercer lugar)

Un margen de apenas 20 mil votos

La estrechez de los resultados —apenas poco más de 20,000 votos de diferencia entre Sánchez y López Aliaga— ha mantenido al país en vilo. Pese a que el candidato López Aliaga ha denunciado un fraude, las autoridades electorales no han encontrado pruebas concretas que respalden sus afirmaciones.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) explicó que el retraso se debió a la revisión de más de 68,000 actas observadas por errores matemáticos o ilegibilidad, una carga de trabajo que duplicó la de los comicios de 2021.

Rumbo a las elecciones del 7 de junio

Aunque el conteo terminó, la proclamación oficial se realizará este domingo. Con esto se da el banderazo de salida para la segunda vuelta programada para el domingo 7 de junio.

Para Keiko Fujimori, esta será su cuarta participación consecutiva en un balotaje, tras haber sido derrotada en las finales de 2011, 2016 y 2021. Por su parte, Roberto Sánchez buscará consolidar el voto de izquierda en un país profundamente dividido y ante un sistema electoral que aún intenta calmar las aguas tras semanas de alta incertidumbre.

