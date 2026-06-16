¡No saben perder! El partido de Sánchez exige anular todo el voto en el extranjero que da la ventaja a Fujimori en las elecciones de Perú

La elección presidencial en Perú entró en una fase de judicialización como última medida ante la inminente derrota de Roberto Sánchez.

El partido izquierdista Juntos por el Perú, que postula a Roberto Sánchez, presentó una demanda de amparo formal ante la Corte Superior de Justicia de Lima para exigir la anulación total de los votos emitidos en el extranjero durante la segunda vuelta electoral. La medida busca descalificar un bolsón de votación donde la candidata derechista Keiko Fujimori obtuvo una ventaja de casi 90,000 sufragios, una cifra que actualmente resulta determinante para definir la jefatura del Estado.

Con el escrutinio oficial al 99.05%, Fujimori supera a Sánchez por un estrecho margen de 33,000 votos a nivel global. De consolidarse esta tendencia, se registraría un hito inédito en la historia democrática del país: sería la primera ocasión en que un candidato gana la votación dentro del territorio nacional (Sánchez) pero pierde la presidencia debido al cómputo de las actas de los residentes en el exterior.

🗳️ Con más del 98% de actas procesadas, Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) amplía su ventaja en la segunda vuelta presidencial de Perú: 50.08% frente al 49.93% de Roberto Sánchez.



La diferencia es mínima —poco más de 200 mil votos— y mantiene al país en vilo.



El desenlace aún… pic.twitter.com/VjZtyzedRT — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 16, 2026

¿Con qué argumentos piden que se impugnen?

La demanda fue promovida por el abogado Walter Ayala, vocero legal de la organización política de izquierda. El recurso legal solicita invalidar de manera integral el procedimiento desarrollado fuera de las fronteras peruanas, abarcando desde la instalación de las mesas de sufragio hasta el escrutinio y el procesamiento final de las actas.

El reclamo dice lo siguiente:

Cambio de reglas: El partido de Sánchez cuestiona una resolución emitida por las autoridades electorales que modificó el sistema de procesamiento. Anteriormente, las actas se digitalizaban directamente en las sedes consulares; sin embargo, para esta elección se dispuso que los documentos físicos fueran trasladados a Lima dentro de valijas diplomáticas para su conteo centralizado.

El partido de Sánchez cuestiona una resolución emitida por las autoridades electorales que modificó el sistema de procesamiento. Anteriormente, las actas se digitalizaban directamente en las sedes consulares; sin embargo, para esta elección se dispuso que los documentos físicos fueran trasladados a Lima dentro de valijas diplomáticas para su conteo centralizado. Violación de principios: La defensa de Juntos por el Perú argumenta que esta modificación rompió la "intangibilidad electoral" y vulneró la cadena de custodia, la seguridad jurídica y la imparcialidad del proceso.

Ante estos señalamientos, el Ministerio de Relaciones Exteriores (Cancillería) emitió un pronunciamiento previo en el que defendió la legalidad del traslado, asegurando que se aplicó un control riguroso y transparente en la custodia del material electoral proveniente de 119 oficinas consulares en todo el mundo.

Hacen todo para no aceptar la derrota

Este recurso ante el Poder Judicial surge después de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) rechazara de forma unánime los reclamos previos del partido de Sánchez, los cuales buscaban anular mesas específicas en centros de votación clave de Estados Unidos y Argentina debido a supuestas irregularidades. El organismo electoral descartó procesar dichas quejas debido a que fueron presentadas fuera del límite de tiempo legal establecido.

Roberto Sánchez justificó la extemporaneidad de sus reclamos señalando que las actas físicas procedentes de Argentina sufrieron retrasos logísticos y arribaron a la capital peruana días después de lo programado, lo que generó una "imposibilidad material" para presentar las impugnaciones a tiempo. A través de sus canales oficiales, el candidato de izquierda reiteró que la revisión a fondo de las actas es indispensable para garantizar la legitimidad del próximo gobierno.