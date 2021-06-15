Casa Blanca nomina a Ken Salazar como embajador de EU en México

La Casa Blanca informó este martes que Joe Biden, presidente de Estados Unidos (EU), nominó a Ken Salazar como embajador de EU en México.

A través de un comunicado, la Casa Blanca precisó las nominaciones de nueve personas para ejercer el cargo de embajador de EU en distintos países, incluyendo a Ken Salazar como representante ante México.

"Ken Salazar, nominado como Embajador Extraordinario ante los Estados Unidos Mexicanos", señala el comunicado de la Casa Blanca.

Además de la nominación para embajador en México, el gobierno de EU anunció las nominaciones para los representantes estadounidenses en Sri Lanka, Gambia, República de Guinea, Israel, Paraguay y Costa Rica; así como las correspondientes a los representantes frente a organismos internacionales.

Tras dichas nominaciones, las propuestas serán enviadas al Congreso de EU para su aprobación.

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¿Quién es Ken Salazar?

Ken Salazar fue secretario del Interior durante el mandato de Barack Obama, entre 2009 y 2013. Además, el ex funcionario también fue senador por su estado natal, Colorado, y es considerado como un político histórico, pues fue uno de los primeros senadores de origen hispano en llegar al Congreso de EU en 2004.

Ken Salazar nació el 2 de marzo de 1955 en Alamosa, Colorado, y es hijo de Emma Montoya y Enrique S. Salazar, estadounidenses de ascendencia española. De acuerdo con la presentación de la Casa Blanca, un factor a favor del diplomático es que el español es su lengua natal.

El predecesor de Ken Salazar es Christopher Landau, elegido como representante de EU ante México durante la administración Trump.

Landau llegó a México el 16 de agosto de 2019 y se convirtió en una celebridad de las redes sociales por compartir su cariño y admiración por este país.

Landau se despidió de México una vez que la administración de Donald Trump llegó a su fin, pero no dejó de demostrar su cariño por el país a través de su cuenta personal de Twitter.

¡Mis adicciones 🇲🇽! Aquí están algunas de las cosas que traje de vuelta a 🇺🇸: las galletas Salmas, las maizetas crujientes, las chocke-obleas con amaranto y por supuesto el jabón Zote. ¿Hay algún producto 🇲🇽 especial que sueles llevar a 🇺🇸? pic.twitter.com/caRbhpwyke — Christopher Landau (@ChrisLandauUSA) June 3, 2021

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