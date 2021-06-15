Nueva York vacuna al 70% de adultos y levanta las restricciones

Andrew Cuomo, gobernador de Nueva York, informó que se levantarán todas las restricciones implementadas para evitar contagios de Covid-19, pues la entidad ya aplicó la vacuna al 70 por ciento de la población adulta con al menos una dosis de los biológicos.

"Es un hito importante y vamos a seguir presionando para hacer más", declaró el gobernador Cuomo, en conferencia de prensa.

Además, añadió que aunque el avance es sumamente importante, se seguirá animando a los neoyorquinos para que se apliquen la vacuna. También señaló que se esperará por la aprobación de los antígenos contra Covid-19 en menores de edad y conseguir que el 70 por ciento de toda la población esté vacunada.

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Restricciones por pandemia llegan a su fin

El gobernador Andrew Cuomo añadió que gracias a la alta cifra de vacunación en el estado, todas las restricciones en entornos comerciales y sociales se levantarán inmediatamente, pero explicó que las decisiones impuestas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) seguirán en vigor. Estas medidas aplican principalmente en el transporte público y entornos sanitarios y hospitalarios.

Entre las medidas que dejarán de aplicarse destacan el uso obligatorio de cubrebocas en espacios abiertos, mientras que en interiores los dueños o encargados serán los que decidan si exigen o no la mascarilla para los visitantes. En autobuses, la red del metro y taxis el uso del cubrebocas seguirá siendo obligatorio.

Además, el gobernador de Nueva York añadió que en el caso de edificios de oficinas también serán los particulares los encargados de implementar sus propias medidas, dando libre albedrío a requerir o no el uso de cubrebocas en sus instalaciones.

Nueva York fue el epicentro de la pandemia en marzo y abril del año pasado, siendo una de las ciudades estadounidenses con mayor número de contagios y muertes por Covid-19. Actualmente, la ciudad y el estado han destacado por sus grandes avances en cuanto a vacunación, promoviendo incluso que visitantes extranjeros visiten la Gran Manzana para vacunarse.

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