Kim Jong-un publica video de lanzamiento de misil al estilo Hollywood

La televisión coreana compartió un video sobre el lanzamiento de un nuevo misil balístico intercontinental, sin embargo, lo que más llamó la atención fue la producción del clip, pues en él sale Kim Jong-un como una estrella de Hollywood.

El presidente de Corea del Norte aparece vestido con una chaqueta de cuero negro y lentes de aviador, flanqueado por oficiales coreanos uniformados, de pronto se abren lentamente las puertas del hangar para revelar el misil balístico.

Kim Jong-un supervisa lanzamiento de misil coreano al estilo Hollywood

Kim Jong-un y los oficiales miran sus relojes, hasta que el líder norcoreano se quita las gafas, sin dejar de mirar fijamente a la cámara, en ese momento el misil comienza a colocarse en posición para su lanzamiento.

Uno de los ayudantes de Kim grita "Fuego" en cámara lenta y una rápida sucesión de disparos muestra a otro soldado ondeando una bandera, luego otros reunidos en el remolque de comando gritan cuando uno presiona el botón de lanzamiento y el misil sale en dirección al cielo.

Tras el lanzamiento del misil,aparece, un sonriente Kim Jong-un que camina sobre la pista hombro con hombro con soldados uniformados portando chalecos antibalas.

Las imágenes del video provocaron que comentaristas internacionales compararan el material audiovisual del lanzamiento de misil balístico intercontinental con escenas de la película ‘Top Gun’.

Kim Jong-un lanza misil balístico intercontinental

Kim Jong-un indicó que el lanzamiento de su nuevo misil balístico intercontinental es una prueba para demostrar el poder de su fuerza nuclear y disuadir cualquier movimiento militar estadounidense.

Este primer lanzamiento con capacidad completa de los misiles más grandes de Corea del Norte, república socialista que posee armas nucleares desde el año 2017, representaría un importante paso en su desarrollo de armas que podrían ser capaces de lanzar ojivas nucleares a algún lugar de Estados Unidos (EU).

El lanzamiento provocó la condena de los líderes de Estados Unidos, Japón y Corea del Sur.