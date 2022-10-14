Destituyen a Kwasi Kwarteng como ministro de Economía de Reino Unido

La British Broadcasting Corporation (BBC) informó Kwasi Kwarteng fue destituido de su puesto como ministro de Economía de Reino Unido, después de seis semanas en el puesto, convirtiéndose en uno de los funcionarios que menos ha durado en su cargo.

Kwasi Kwarteng deja el cargo en un momento en que los enormes recortes fiscales del Gobierno han provocado una gran agitación en los mercados financieros del país.

Kwasi Kwarteng out as UK chancellor after mini-budget sparked financial turmoil and revolt from Conservative MPshttps://t.co/8uKfgnNdkI — BBC Breaking News (@BBCBreaking) October 14, 2022

Kwasi Kwarteng aceptó dejar el puesto como Ministro de Economía

A través de su cuenta oficial de Twitter, Kwasi Kwarteng, ex ministro de Economía, publicó su carta de renuncia, donde acepta dejar su puesto, además de agradecer a Liz Truss, Primera Ministra de Reino Unido, por haber confiado en él.

“Me han pedido que me haga a un lado como Canciller. Yo he aceptado (…) Creo que la visión de Liz Truss es la correcta. Ha sido un honor servir como su primer Canciller”, expresó Kwasi Kwarteng.

Dentro de su carta, Kwasi Kwarteng, aseguró que el entorno económico ha ido cambiando constantemente desde que se aprobó el “Plan de Crecimiento” hace unas semanas atrás, además de felicitar a los funcionarios que trabajaron con él y agradecerles su dedicación.

“Como he dicho muchas veces en las últimas semanas, seguir el statu quo simplemente no era una opción. Durante demasiado tiempo, este país se ha visto afectado por bajas tasas de crecimiento y altos impuestos; eso aún debe cambiar si este país quiere tener éxito.”, agregó.

Jeremy Hunt es nombrado nuevo Ministro de Economía

La Primer Ministra de Reino Unido, Lz Truss, anunció que el ex Ministro de Relaciones Exteriores, Jeremy Hunt, fue nombrado como el nuevo Ministro de Economía del país, sustituyendo a Kwasi Kwarteng, quien duró 38 días en el cargo.

Jeremy Hunt se ha convertido en el cuarto Ministro de Economía de Reino Unido en otros tantos meses.

De acuerdo a algunos medios, Jeremy Hunt, fracasó en dos ocasiones en su intento de optar al liderazgo del gobernante Partido Conservador, perdiendo en una ocasión frente a Boris Johnson y ser eliminado en la primera ronda de votaciones en una contienda que dejó a Liz Truss como ganadora.

Por otro lado, el nuevo Ministro de Economía de Reino Unido también ha sido Ministro de Salud y de Cultura.

The Rt Hon Jeremy Hunt MP @Jeremy_Hunt has been appointed Chancellor of the Exchequer @HMTreasury. pic.twitter.com/bldKWr3crG — UK Prime Minister (@10DowningStreet) October 14, 2022

Con información de Reuters.

