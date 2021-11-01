Inicia juicio de Kyle Rittenhouse, el tirador adolescente de Kenosha

El juicio de Kyle Rittenhouse, el adolescente estadounidense acusado de matar a dos hombres e herir a un tercero con un rifle de estilo militar durante las protestas en Kenosha, Wisconsin el año pasado, comenzará el lunes 1 de noviembre con la selección del jurado.

Los abogados de la fiscalía y la defensa comenzarán a investigar a los posibles jurados por sus inclinaciones políticas y prejuicios percibidos, con un enfoque en sus puntos de vista sobre cuestiones que incluyen la vigilancia policial y los derechos de armas de las que se espera que dependa el juicio.

La selección del jurado, que podría durar varios días, es particularmente importante en el juicio de Kyle Rittenhouse, dada la naturaleza subjetiva de la tarea que enfrentan los jurados y porque la forma en que la gente ve el caso tiende a dividirse en líneas partidistas.

"Por mucho que el juez no quiera que esto sea un juicio político, la política va a afectar profundamente este asunto", dijo Keith Findley, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Wisconsin.

Rittenhouse, de 18 años, se ha convertido en un héroe para algunos conservadores que creen en los derechos ilimitados a las armas y consideran que los tiroteos están justificados en medio del caos que se había apoderado de Kenosha, Wisconsin, el 25 de agosto de 2020, cuando disparó contra los tres hombres.

Las manifestaciones se debieron a incidente en que Jacob Blake, un afroamericano, recibió disparos por parte de un oficial de policía blanco, unos días antes. El incidente ocurrió en medio de protestas en todo el país por el racismo y la brutalidad policial que sacudieron las ciudades estadounidenses el año pasado.

Con una amplia evidencia de video disponible, hay poca disputa sobre los hechos y las dos partes se enfocarán principalmente en convencer al jurado de cómo interpretar la ley de Wisconsin, que dice que alguien puede usar fuerza letal si "cree razonablemente" que es necesario para evitar su propia muerte o un gran daño corporal.

Rittenhouse, residente de la cercana Antioch, Illinois, enfrenta siete cargos, incluido el homicidio en el tiroteo fatal de Joseph Rosenbaum, de 36 años, y Anthony Huber, de 26, y el intento de homicidio por herir a Gaige Grosskreutz, de 27.

Se espera que los fiscales argumenten que Rittenhouse, quien dice que estuvo en Kenosha para ayudar a proteger un negocio, buscaba un conflicto violento y reaccionó con una fuerza desproporcionada.

La defensa enfatizará que Kyle Rittenhouse temió por su vida en cada encuentro. La evidencia de video muestra a Rosenbaum arremetiendo contra Rittenhouse, Huber balanceando una patineta hacia él y Grosskreutz armado con una pistola cuando le dispararon.

Kyle Rittenhouse, el adolescente armado de Illinois que mató a dos personas e hirió a otra durante los disturbios en Kenosha, Wisconsin, el pasado verano, comenzará a ser juzgado este lunes por cargos de homicidio. https://t.co/hAdA7najbZ — CNN en Español (@CNNEE) November 1, 2021

Selección del jurado para el juicio de Rittenhouse

La fiscalía, dirigida por el fiscal adjunto del condado de Kenosha, Thomas Binger, probablemente tratará de elegir jurados de izquierda inclinados a ver tales protestas de manera favorable y desaprobar a los ciudadanos armados que salen a la calle, dijeron expertos legales.

Se espera que la defensa de Kyle Rittenhouse, dirigida por el abogado Mark Richards, se centre en asegurar un jurado de derecha, con personas que respaldan el derecho a portar armas, apoyan a las fuerzas del orden y probablemente votaron por el expresidente Donald Trump.

"Los guiones están invertidos en este caso", dijo Michael F. Hart, un abogado defensor criminal en Milwaukee, y señaló que la fiscalía normalmente sería el lado que intenta asegurar a los miembros del jurado que consideran que la ley y el orden son importantes. "Eso es lo que hace que este caso sea único e interesante de ver".