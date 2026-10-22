“Alumbrada” de Mixquic: la tradición que ilumina el Día de Muertos este 2 de noviembre

Cada 2 de noviembre México honra a la muerte como una oportunidad para reencontrarse con sus seres queridos. Pero hay un pueblo en la Ciudad de México (CDMX) que va más allá de darles la bienvenida. También iluminan su camino con miles de veladoras durante la tradicional “Alumbrada de Mixquic”.

Como parte de una de las tradiciones más importantes del Día de Muertos, el pueblo de San Andrés Mixquic se ilumina para convertir el panteón en un lugar de encuentro entre vivos y muertos.

¿Qué es la “alumbrada” en Mixquic?

El panteón de San Andrés Mixquic, ubicado en la alcaldía Tláhuac, se llena de miles de veladoras. Entre flores de cempasúchil y el olor del copal, las familias se reúnen para convertir el lugar en un camino simbólico para honrar a quienes ya partieron.

El 2 de noviembre, la gente se empieza a reunir para limpiar y adornar las tumbas con flores, encender veladoras y colocar incienso, junto con la comida favorita del difunto.

Al caer la noche, las luces del pueblo se apagan y el panteón se ilumina con cientos de veladoras donde los familiares permanecen juntos para rezar y recordar a sus seres queridos.

La “Alumbrada” no solo representa una despedida, sino también una forma de mantener presente el vínculo que nos conecta con el mundo de los muertos.

Así se prepara Mixquic para recibir a sus difuntos

La celebración comienza días antes con los preparativos en todo San Andrés Mixquic. Las familias limpian sus casas, elaboran ofrendas y reúnen flores, alimentos y objetos que pertenecieron a sus seres queridos.

Aunque los preparativos pueden llevar más días, por lo general se acostumbra que desde el 28 de octubre se empiece a iluminar el camino de los difuntos:

Pero a partir del 31 de octubre, es cuando comienzan las festividades por Día de Muertos, con diferentes eventos y exhibiciones de ofrendas.



31 de octubre : se pone la mesa para el altar de muertos

: se pone la mesa para el altar de muertos 1 de noviembre: las campanas anuncian la llegada de las almas de los niños, a quienes se recibe con velas y pétalos de flores blancas.

las campanas anuncian la llegada de las almas de los niños, a quienes se recibe con velas y pétalos de flores blancas. 2 de noviembre: las familias despiden a las ánimas de los adultos y, por la noche, se reúnen en el panteón para la “Alumbrada”.

Mixquic: el pueblo que vive el Día de Muertos

Ubicado al sureste de Tláhuac, San Andrés Mixquic es un pueblo originario cuya identidad está ligada a la historia agrícola y a las chinampas, que durante generaciones permitieron cultivar alimentos en la región.

En el Día de Muertos, esa herencia se refleja en las ofrendas, los rezos, los platillos tradicionales y los adornos que acompañan a la tradición más importante de México.

Los caminos florales y los tapetes de aserrín también forman parte de la imagen del pueblo, que desde días antes se prepara para recibir a cientos de turistas y familias.

¿Cuándo es el Día de Muertos este 2026?

Este 2026, el Día de Todos los Santos se celebra el domingo 1 de noviembre. Mientras que, el Día de Muertos o Día de los Fieles Difuntos, se festeja el lunes 2 de noviembre de 2026.