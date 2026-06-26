Milagro en la tragedia: Una madre da a luz a oscuras y entre los escombros del terremoto en Venezuela

En medio del dolor y la destrucción provocados por los devastadores terremotos que sacudieron a Venezuela, una historia de vida ha devuelto un poco de esperanza a toda la población. Entre los escombros y por completo a oscuras, una madre entró en labor de parto en una de las zonas más afectadas por los sismos. En condiciones extremas, sin electricidad ni equipo médico a la mano, un bebé recién nacido fue traído al mundo en un emotivo nacimiento que ya es considerado un auténtico milagro en medio de la tragedia.

El rescate del recién nacido fue posible gracias a las personas que se encontraban en el lugar, quienes apoyaron de inmediato a la mujer y le brindaron los primeros auxilios necesarios. Esta historia ha comenzado a circular rápidamente como un poderoso símbolo de resistencia y fe para las brigadas de emergencia y los civiles que no descansan en las zonas de desastre.

Rescatistas buscan sobrevivientes mientras la cifra de víctimas sube a 589

Este milagro ocurre en un momento crítico, justo cuando la emergencia humanitaria sigue agravándose con el paso de las horas. El Gobierno venezolano, a través de una actualización compartida por la presidenta Delcy Rodríguez, ha elevado formalmente a 589 la cifra de fallecidos por el doble terremoto que impactó el norte del país el pasado miércoles. En este nuevo balance oficial, las autoridades también confirmaron que el número de heridos ya asciende a 2 mil 980 personas.

A pesar de las difíciles estadísticas, el nacimiento del bebé ha inyectado fuerza a los equipos de emergencias, familiares y vecinos que centran todos sus esfuerzos este viernes en rescatar a quienes continúan atrapados entre las ruinas de los edificios destruidos.

Aunque un número indeterminado de personas ha logrado ser rescatado con vida, muchas otras ya se encuentran localizadas pero no han podido salir debido a que permanecen bloqueadas por toneladas de concreto. Las brigadas civiles y militares continúan trabajando a contrarreloj en espera de maquinaria pesada que facilite las complejas labores de remoción en el terreno.