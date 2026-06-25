Terremoto en Venezuela deja 164 muertos y 951 heridos
¿Qué pasa en Venezuela? Los dos terremotos sucedidos el miércoles dejaron un saldo fatal de más de 100 muertos y hay daños en hospitales.
Los dos terremotos que sacudieron a Venezuela dejaron varios muertos, cientos de heridos, así como daños en innumerables edificios en Caracas y otras regiones del país sudamericano. Sigue las últimas actualizaciones de lo sucedido en Azteca Noticias.
Terremoto en Venezuela deja 164 muertos y 951 heridos
164 muertos y 951 heridos: Delcy Rodríguez
Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, actualizó las cifras tras los dos terremotos: 164 muertos y 951 personas heridas.
En un mensaje, destacó que hay hospitales dañados, pero que no son relevantes, aunque aclaró que están bajo evaluación.