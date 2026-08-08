La batalla por el Ártico: el deshielo abre la nueva ruta de navegación disputada por las potencias
El deshielo del Océano Ártico habilita la Ruta del Mar del Norte, desatando una dura disputa militar entre Rusia, China y la OTAN.
El cambio climático y la disminución de la capa de hielo en el Océano Ártico han convertido al Polo Norte en un punto estratégico clave. Frente a los constantes bloqueos en pasos como el Estrecho de Ormuz y Bab el-Mandeb, la Ruta del Mar del Norte surge como la gran alternativa comercial del siglo XXI. Este trayecto polar permite recortar hasta dos semanas de viaje entre Asia y Europa frente al Canal de Suez, desatando una intensa disputa entre potencias.
Rusia lidera el despliegue en la zona gracias a su extensa línea costera y a la única flota del mundo de rompehielos nucleares, ha reactivado bases aéreas y radares de la era soviética para vigilar el tránsito naviero, exigiendo peajes y supervisión a los buques extranjeros. A esto se suma la República Popular China, que, autodenominada como un “Estado cercano al Ártico”, invierte en infraestructura para consolidar la llamada “Ruta de la Seda Polar” y asegurar el transporte de gas, petróleo y mercancías hacia el mercado europeo.
Esta alianza euroasiática encendió las alarmas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), que ha encomendado a Finlandia y Suecia vigilar las maniobras rusas para evitar el cierre del paso internacional. Sin embargo, navegar por el Polo Norte exige superar severos desafíos técnicos: las embarcaciones necesitan cascos reforzados de acero, sistemas giroscópicos por la inutilidad de las brújulas magnéticas y el uso estricto de combustibles limpios.
A pesar del ahorro de tiempo, las grandes navieras globales avanzan con cautela. Las tormentas polares, la niebla densa y los congelamientos repentinos pueden varar embarcaciones por días, encareciendo drásticamente las pólizas de seguro. Aun así, la riqueza del subsuelo ártico en gas, petróleo y minerales raros asegura que el Océano Ártico siga siendo el escenario principal donde se define el control comercial y militar global.