La batalla por el Ártico: el deshielo abre la nueva ruta de navegación disputada por las potencias

El cambio climático y la disminución de la capa de hielo en el Océano Ártico han convertido al Polo Norte en un punto estratégico clave. Frente a los constantes bloqueos en pasos como el Estrecho de Ormuz y Bab el-Mandeb, la Ruta del Mar del Norte surge como la gran alternativa comercial del siglo XXI. Este trayecto polar permite recortar hasta dos semanas de viaje entre Asia y Europa frente al Canal de Suez, desatando una intensa disputa entre potencias.

Rusia lidera el despliegue en la zona gracias a su extensa línea costera y a la única flota del mundo de rompehielos nucleares, ha reactivado bases aéreas y radares de la era soviética para vigilar el tránsito naviero, exigiendo peajes y supervisión a los buques extranjeros. A esto se suma la República Popular China, que, autodenominada como un “Estado cercano al Ártico”, invierte en infraestructura para consolidar la llamada “Ruta de la Seda Polar” y asegurar el transporte de gas, petróleo y mercancías hacia el mercado europeo.

Esta alianza euroasiática encendió las alarmas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), que ha encomendado a Finlandia y Suecia vigilar las maniobras rusas para evitar el cierre del paso internacional. Sin embargo, navegar por el Polo Norte exige superar severos desafíos técnicos: las embarcaciones necesitan cascos reforzados de acero, sistemas giroscópicos por la inutilidad de las brújulas magnéticas y el uso estricto de combustibles limpios.

A pesar del ahorro de tiempo, las grandes navieras globales avanzan con cautela. Las tormentas polares, la niebla densa y los congelamientos repentinos pueden varar embarcaciones por días, encareciendo drásticamente las pólizas de seguro. Aun así, la riqueza del subsuelo ártico en gas, petróleo y minerales raros asegura que el Océano Ártico siga siendo el escenario principal donde se define el control comercial y militar global.