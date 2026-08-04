VIDEO | Dron cae y explota en playa repleta de turistas en Rusia; hay 7 muertos y cerca de 40 heridos

Al menos siete personas murieron, entre ellas tres niños, y cerca de 40 resultaron heridas luego de que un dron cayera y explotara en una playa de Guelendzhik, Rusia, a orillas del mar Negro. Autoridades rusas atribuyeron el aparato a Ucrania y señalaron que había sido derribado antes de caer sobre la zona turística .

El hecho ocurrió este lunes 3 de agosto en la playa de Arjipo-Ósipovka, mientras decenas de personas se encontraban en la costa en plena temporada de verano; videos difundidos tras el ataque muestran al dron descendiendo sobre una zona concurrida y, segundos después, una explosión sorprende a los bañistas.

Las grabaciones difundidas después del ataque permiten observar los instantes previos a la explosión; en las imágenes aparece el objeto descendiendo hacia un sector concurrido de la playa hasta que finalmente se produce el estallido.

VIDEO: Dron desciende entre turistas antes de explotar en playa de Rusia

Las imágenes permiten dimensionar lo repentino del ataque: el dron aparece sobre una zona de playa ocupada por turistas y poco después se registra la explosión; la agencia Reuters pudo confirmar que la grabación corresponde a Guelendzhik, aunque el material disponible no permite establecer qué tipo de aeronave fue utilizada.

El incidente ocurrió sin que los bañistas parecieran anticipar lo que estaba por suceder; reportes de prensa independiente añaden que no hubo una alerta antiaérea previa que permitiera desalojar la playa o buscar resguardo antes de la caída del aparato.

La ubicación y el momento del ataque también fueron respaldados por la información difundida desde Krasnodar; autoridades de esa región rusa reportaron lo ocurrido en el balneario después de la explosión y comenzó el despliegue para atender a las víctimas.

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Tragedia en playa de #Rusia



Un dron impactó en una playa de Gelendzhik, en la región rusa de Krasnodar, dejando seis personas muertas, entre ellas tres menores de edad.



Testigos captaron el momento de la explosión en una zona turística. Hasta ahora, las autoridades no han… pic.twitter.com/3o2khZPMkN — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 3, 2026

¿Cuál es el estado de los heridos tras la explosión en Guelendzhik?

Equipos médicos y servicios de emergencia fueron movilizados para atender a las víctimas; el Ministerio de Salud ruso reportó que 21 personas, entre ellas tres menores, tuvieron que ser trasladadas a hospitales .

Del total de pacientes hospitalizados, nueve permanecían en estado grave, mientras que el balance general difundido después del incidente ubicó en cerca de 40 el número de personas heridas.

Rusia responsabiliza a Ucrania por el dron que cayó en la playa

Moscú acusó a Ucrania de estar detrás del ataque y sostuvo que la población civil habría sido blanco deliberado; la portavoz de la Cancillería rusa, Maria Zakharova, calificó lo ocurrido como un acto de “terrorismo” y también responsabilizó a países de la OTAN por su respaldo a Kiev.

Hasta los reportes disponibles después de la explosión, Ucrania no había emitido una postura específica sobre este incidente. Kiev ha rechazado previamente las acusaciones de atacar deliberadamente a civiles durante la guerra con Rusia.