La canícula ya no sería solo cosa del verano

Cada año, cuando llegan julio y agosto, la palabra "canícula" aparece en pronósticos, redes sociales y conversaciones cotidianas. Sin embargo, investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aseguran que gran parte de lo que se dice sobre este fenómeno está rodeado de mitos.

De acuerdo con especialistas del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático, la canícula no necesariamente representa el periodo más caluroso del año ni ocurre de la misma forma en todo México. Incluso, existe una teoría que plantea que el concepto tradicional podría estar desactualizado.

¿Qué es la canícula y por qué se le llama así?

El término tiene un origen astronómico. Hace miles de años, distintas civilizaciones relacionaban la aparición de la estrella Sirio, perteneciente a la constelación Can Mayor, con el inicio del verano y el aumento de las temperaturas.

De ahí surgió la palabra "canícula". Sin embargo, los investigadores explican que debido a los cambios en la posición de la Tierra, Sirio ya no aparece en la misma época del año, por lo que el significado original perdió vigencia.

¿Hace más calor en la canícula? No exactamente. Lo que ocurre en verano es una pausa breve en las lluvias, no el calor más intenso del año. Conoce la diferencia entre mito y realidad en @unamglobal.👇 https://t.co/PLysMLxKSz — UNAM (@UNAM_MX) June 2, 2025

¿Cuánto dura la canícula?

Popularmente se afirma que dura 40 días, pero la UNAM señala que no existe una duración fija para todas las regiones.

En realidad, el fenómeno conocido por los meteorólogos como "sequía de medio verano" suele extenderse alrededor de dos semanas y se caracteriza principalmente por una disminución temporal de las lluvias acompañada de un ligero aumento de temperatura.

¿Por qué los investigadores consideran que la canícula puede presentarse todo el año?

La teoría surge porque el término "canícula" suele utilizarse como sinónimo de calor intenso. Sin embargo, los especialistas señalan que el calor extremo puede registrarse en distintas épocas dependiendo de la región del país.

Por ejemplo, en varias zonas del norte de México las temperaturas más altas suelen ocurrir entre abril y mayo, mientras que en regiones tropicales el fenómeno relevante es la disminución de lluvias durante el verano. Esto lleva a cuestionar la idea de que exista una sola canícula limitada a unas cuantas semanas del año.

¿Cuáles son las regiones más afectadas por la canícula?

La llamada sequía de medio verano se presenta principalmente en zonas tropicales del sureste mexicano y parte de Centroamérica.

Ahí se registra una pausa temporal en las lluvias provocada por factores como la temperatura del océano Pacífico, la radiación solar y la circulación de vientos entre el Caribe y el Pacífico. Como consecuencia, las temperaturas pueden aumentar entre 3 y 5 grados Celsius durante varios días.

¿Cuál es la diferencia entre la canícula tradicional y esta nueva teoría?

La visión tradicional sostiene que la canícula es el periodo más caluroso del verano y que dura 40 días. La explicación científica actual es distinta: no ocurre igual en todo México, no siempre coincide con el momento de mayor calor y está más relacionada con una reducción temporal de lluvias que con temperaturas extremas.

Por ello, algunos especialistas consideran que el concepto popular de canícula necesita actualizarse para reflejar mejor cómo funcionan realmente los fenómenos climáticos en el país.

