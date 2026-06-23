¿Es verdad que las heridas no sanan en la canícula? Mitos y realidades de los 40 días más calurosos

La temporada de verano sigue avanzando y con ello la canícula 2026, que trae consigo días de extremo calor, enfermedades y desesperación de los que sufren las altas temperaturas.

Entorno a este evento climático hay diversos mitos como que las heridas no sanan durante su estancia, estas son las realidades sobre los días más calurosos del año.

Qué es la canícula y cuánto tiempo dura en México

De acuerdo a expertos, la canícula es un fenómeno climático que entra durante la segunda quincena de julio, en plena temporada de verano.

El periodo que permanece en nuestro país se extiende por cerca de 40 días y se define por un calentamiento excesivo del aire, cielos despejados y una dosminución en las lluvias que sucede cotidianamente.

Los mitos populares sobre que las heridas no cicatrizan

Durante los años, se han hecho populares varios mitos entorno a la canícula. Mucha gente cree todavía que durante este fenómeno las heridas de la piel no sanan o tardan el doble en cerrar, que las flores se secan más rápido o que los bebés son de los grupos de riesgo que corren el peligro de morir.

Los médicos aclaran que estas ideas son simples mitos sin sustento científico.

Qué provoca la canícula en el ser humano

Lo que sí es una realidad es el repunte en las consultas médicas por culpa de las altas temperaturas. El calor acelera la descomposición de la comida, provocando casos de diarrea, infecciones gastrointestinales y hepatitis viral A.

Además, la exposición a los rayos del sol causa quemaduras en la piel, deshidratación severa, dermatitis y golpes de calor con síntomas como mareos o convulsiones.

Quiénes corren más peligro durante la canícula

Los especialistas piden poner atención en los grupos de riesgo, que pueden ser: niños menores de cinco años, adultos mayores y mujeres embarazadas.

Estas personas en riesgo también incluye a pacientes con enfermedades crónicas como la diabetes o la hipertensión, y a todas las personas que trabajan a la intemperie, como los albañiles o los campesinos.

Consejos para cuidar el agua y los alimentos

Para evitar emergencias, la autoridad recomienda hervir el agua para consumo al menos cinco minutos o usar plata coloidal.

Es indispensable lavarse las manos seguido, no comer cosas crudas en la calle y meter la comida al refrigerador antes de que cumpla dos horas a la intemperie.

Finalmente, se aconseja tomar agua simple aunque no se tenga sed y evitar salir de las 11:00 a las 15:00 horas.