Canícula y ola de calor en México: por qué no son lo mismo y cuándo llegan este 2026

Aunque suelen mencionarse como si fuera dos fenómenos iguales, la canícula y la ola de calor tienen características y efectos distintos. Ante la llegada de ambos fenómenos en 2026, es importante conocer en qué consisten, cuándo se esperan y cuáles son los estados afectados.

¿Qué es la canícula?

De acuerdo con especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la llamada canícula no es necesariamente el periodo donde se siente más calor en el año, ni se presenta de la misma manera en todo el país.

En realidad, este termino se utiliza para describir una disminución temporal de lluvias acompañada de un ligero aumento de las temperaturas, un fenómeno conocido por los meteorólogos como “sequía de medio verano”, que suele presentarse en julio y agosto.

¿Qué es una ola de calor?

Mientras que una ola de calor tiene características diferentes. De acuerdo con la UNAM, una ola de calor es un periodo de al menos tres días consecutivos en el que las temperaturas máximas son inusualmente altas respecto a los valores normales de una región.

Este fenómeno puede presentarse en cualquier época del año, aunque es más frecuente durante la primavera y el verano, y sus efectos pueden aumentar el riesgo de deshidratación, golpes de calor e incendios forestales.

¿Cuándo inicia la canícula en 2026?

La canícula no tiene una fecha exacta de inicio en México, pero generalmente comienza durante la segunda quincena de julio y puede extenderse hasta agosto.

Durante este periodo existe una disminución o ausencia de lluvias, cielos despejados y un aumento de las temperaturas, que en algunas regiones supera los 35 grados Celsius debido a la mayor incidencia de la radiación solar y el calentamiento del aire.

¿Cuántas olas de calor se prevén en la temporada 2026?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante la temporada de calor de 2026 podrían presentarse entre tres y cinco olas de calor en México, principalmente entré marzo y mayo.

Las autoridades registraron que algunas de ellas se prolongaron hasta por 15 días y registraron temperaturas de hasta 4 grados por encima de lo habitual.

¿Cuánto dura la canícula en México?

La canícula en México no tiene una duración exacta ni un calendario fijo, ya que se trata de un fenómeno climático que varía cada año. De acuerdo con el SMN y con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), se basa en promedios históricos y registros de varias décadas, por lo que su duración suele estimarse entre 3 y 6 semanas.

¿Estados afectados por la canícula?

La canícula afecta principalmente a las regiones del sureste, oriente y algunas zonas del centro y norte del país.

