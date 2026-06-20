¿Canícula y El Niño al mismo tiempo? Esto podría pasar con el clima en México

En México, la vigilancia de fenómenos como la canícula y El Niño se realiza a través de reportes climáticos oficiales que permiten identificar cambios en las temperaturas y patrones de lluvia a lo largo del año. ¿De qué manera puede afectar si estos dos fenómenos se juntan?

Canícula y El Niño: variaciones en sus impactos climáticos en México

Los impactos asociados a la interacción de distintos fenómenos climáticos como la canícula y El Niño, no son uniformes, ya que varían según la región geográfica y la época del año en la que se presentan.

La condición atmosférica puede favorecer que la señal de la canícula se prolongue, extendiendo el periodo de disminución de lluvias más allá de lo habitual en algunas zonas de México.

Mientras que el fenómeno de El Niño puede modificar la actividad de ciclones tropicales, favoreciendo un aumento en el Pacífico, aunque con trayectorias que suelen mantenerse alejadas de las costas, mientras que en el Golfo de México y el mar Caribe tiende a tener una reducción en la formación de estos sistemas.

Las afectaciones por El Niño y por la canícula no son iguales en todo el país, ya que su impacto varía según la zona y las condiciones atmosféricas locales.

Entre los estados con mayor afectación durante la canícula se encuentran Campeche, Colima, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán, donde su periodo podrá ser más notorio.

¿Cuándo llega El Niño a México?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera que continúe y que incluso se intensifique hacia el invierno del hemisferio norte entre el 2026 y el 2027, con una probabilidad estimada del 63% de que alcance una categoría “muy fuerte” durante el periodo de noviembre de 2026 a enero de 2027.

El fenómeno de El Niño forma parte del patrón climático conocido como El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), que básicamente se caracteriza por un aumento inusual de la temperatura en la superficie del mar en la zona del Pacífico ecuatorial central y oriental, lo que modifica la circulación del aire.

Este tipo de eventos no ocurre todo el tiempo: suelen presentarse cada dos a siete años y pueden durar hasta 18 meses, dependiendo de su intensidad y evolución.

