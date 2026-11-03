Papa León XIV no visitará México en su gira por Latinoamérica

El portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, informó que el Papa León XIV no visitará México en la gira que tendrá por varios países del continente americano en este mismo mes de noviembre.

Montse Alvarado, prefecta del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano, dijo que el sumo pontífice de la iglesia católica visitará a la Virgen de Guadalupe, pero se refería a la parroquia de Casavalle, Uruguay, no a la basílica de la CDMX.

¿Por qué el Papa León XIV no visitará México?

La supuesta visita del Papa León XIV estuvo relacionada a un error en la interpretación de lo que dijo Montse Alvarado, la nueva prefecta del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano.

El portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, explicó que las palabras de Montse Alvarado hacían referencia a la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, ubicada en Casavalle, Uruguay, y no a la basílica de Guadalupe de México.

#IMPORTANTE | El Vaticano desmiente la visita del Papa León XIV a México. El portavoz Matteo Bruni aclaró que se referían a la Basílica de la Virgen de Guadalupe en Casavalle, Uruguay y no a la de Ciudad de México. https://t.co/TblA0gr7JT https://t.co/JWvN2PKo5F — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 3, 2026

La confusión surgió porque la mención a la Virgen de Guadalupe fue interpretada como una posible señal de que León XIV contemplaba visitar el santuario ubicado en la capital mexicana.

Así será la gira del Papa León XIV por Latinoamérica

El Papa León XIV realizará su primer viaje apostólico a Latinoamérica del 6 al 17 de noviembre de 2026, en una gira que contempla visitas a Uruguay, Argentina y Perú.

La primera escala será Uruguay, del 6 al 8 de noviembre, donde el sumo pontífice visitará Montevideo, Paysandú y Florida, además de reunirse con el presidente Yamandú Orsi.

Posteriormente, el 8 de noviembre viajará a Argentina, donde permanecerá hasta el día 11, con un recorrido incluirá Buenos Aires, Córdoba y Luján, y entre sus actividades está previsto un encuentro con el presidente Javier Milei.

La última etapa del viaje apostólico tendrá lugar en Perú, país que recibirá al pontífice del 11 al 17 de noviembre. En esta nación sudamericana, visitará Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, además de sostener una reunión con la presidenta Keiko Fujimori.