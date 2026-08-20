Fadia Abed, el refugiado que sobrevivió a Gaza y triunfa con comida palestina en la CDMX
Perdió su hogar en la guerra, pero no sus raíces. Así es como el refugiado Fadia Abed reconstruyó su vida en México vendiendo platillos típicos.
Tras perder su hogar y sufrir la trágica muerte de familiares por los bombardeos en Gaza, Fadia Abed llegó a México hace un año en busca de paz y una nueva oportunidad. Conocido entrañablemente como “el hijo de Palestina”, Fadia forma parte del primer grupo de 18 refugiados palestinos que arribó al país en 2025 gracias a un despliegue de ayuda humanitaria y gestiones diplomáticas.
Pese al dolor de haber dejado su tierra natal sin nada en los bolsillos, este joven de 28 años junto a sus hermanos transformó la adversidad en un motor de resiliencia para honrar sus raíces en suelo mexicano.
Con las manos vacías pero con una rica tradición culinaria, la familia comenzó a preparar y vender platillos típicos en los tianguis de la Ciudad de México, recorriendo colonias como Escandón y Tlalpan. Desde el tradicional falafel y la shawarma de pollo, hasta el hummus, la baklava y las aguas frescas, sus productos se han convertido en la sensación de los mercados locales.
Totalmente adaptado a la dinámica capitalina, Fadia acude cada semana a la Central de Abasto para surtirse como un comerciante experto, ofreciendo un sazón que sabe a esfuerzo y que ha encontrado en el pueblo mexicano un refugio lleno de solidaridad.