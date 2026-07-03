La guía definitiva de la CDMX de Revista Central: Lugares imperdibles para comer, comprar y conocer

La Ciudad de México es uno de los epicentros culturales, gastronómicos y de entretenimiento más dinámicos de Latinoamérica. Para quienes buscan explorar los rincones más emblemáticos y las joyas ocultas de la capital, la prestigiosa plataforma de estilo de vida Revista Central ha lanzado un mapa interactivo y plataforma con la guía definitiva para conocerla.

Lugares imperdibles para comer, comprar y conocer en la CDMX

Esta es la ruta oficial desglosada por barrios para saber exactamente qué hacer, qué comprar y dónde consumir en la metrópoli:

La oferta culinaria de la capital destaca por su versatilidad, permitiendo pasar de los desayunos callejeros más icónicos a propuestas de alta cocina contemporánea en un solo corredor:



La Esquina del Chilaquil (Condesa): La esquina legendaria para el desayuno callejero más famoso de la ciudad; aquí debes probar la clásica torta de chilaquiles con milanesa o pollo, un imperdible de la cultura urbana.

La esquina legendaria para el desayuno callejero más famoso de la ciudad; aquí debes probar la clásica torta de chilaquiles con milanesa o pollo, un imperdible de la cultura urbana. Tortas Catakil (Estela de Luz): Ubicadas a un costado de este monumento en Paseo de la Reforma, abren solo por la mañana (hasta las 12:00 pm) y son la parada ideal para consumir tortas tradicionales de milanesa, jamón, pierna, suadero o carnitas para iniciar el día.

Ubicadas a un costado de este monumento en Paseo de la Reforma, abren solo por la mañana (hasta las 12:00 pm) y son la parada ideal para consumir tortas tradicionales de milanesa, jamón, pierna, suadero o carnitas para iniciar el día. Gia (Barrio Europeo): Un bistro y panadería con platos reconfortantes de aire francés. El lugar ideal para desayunar pan artesanal hecho en casa acompañado de un chocolate caliente o un tradicional café de olla.

Un bistro y panadería con platos reconfortantes de aire francés. El lugar ideal para desayunar pan artesanal hecho en casa acompañado de un chocolate caliente o un tradicional café de olla. Taller de Ostiones: Una barra especializada en mariscos frescos donde puedes consumir ostiones, almejas y micheladas de sabor (fresa, mango, naranja) en un ambiente relajado.

Una barra especializada en mariscos frescos donde puedes consumir ostiones, almejas y micheladas de sabor (fresa, mango, naranja) en un ambiente relajado. Galea: Restaurante de cocina contemporánea enfocado en pastas hechas a mano e ingredientes de temporada; ideal para una cena formal.

Restaurante de cocina contemporánea enfocado en pastas hechas a mano e ingredientes de temporada; ideal para una cena formal. Helados Super Tyrano: Nevería de autor con combinaciones inesperadas y texturas cremosas, perfecta para probar nieves y paletas de hielo con frutas de temporada como mamey, mango y ciruela.

Nevería de autor con combinaciones inesperadas y texturas cremosas, perfecta para probar nieves y paletas de hielo con frutas de temporada como mamey, mango y ciruela. Bar Felix: Punto de encuentro clásico en la Roma para consumir sliders (mini hamburguesas), acompañadas de buenos martinis y mezcalitas de sabores frutales.

Punto de encuentro clásico en la Roma para consumir sliders (mini hamburguesas), acompañadas de buenos martinis y mezcalitas de sabores frutales. %Arabica (Hotel Condesa DF): Café japonés de especialidad reconocido por su diseño minimalista. Aquí se consumen granos de alta calidad en un entorno residencial.

Café japonés de especialidad reconocido por su diseño minimalista. Aquí se consumen granos de alta calidad en un entorno residencial. Taco Tasting Room: Una experiencia de degustación privada con solo 14 lugares disponibles en un formato dinámico. Ideal para los amantes de los tacos al pastor, suadero, bistec y campechanos en un formato gourmet.

Una experiencia de degustación privada con solo 14 lugares disponibles en un formato dinámico. Ideal para los amantes de los tacos al pastor, suadero, bistec y campechanos en un formato gourmet. Cantina La Mascota (Centro Histórico): Cantina de la vieja guardia famosa por sus botanas abundantes de tres tiempos y su ambiente festivo; el sitio perfecto para tomar refrescos preparados, margaritas o un tepache frío.

Cantina de la vieja guardia famosa por sus botanas abundantes de tres tiempos y su ambiente festivo; el sitio perfecto para tomar refrescos preparados, margaritas o un tepache frío. La Sotomayor: Cantina fina ideal para sobremesas largas. Sus platos obligatorios para consumir son la cachetada de camarón, la tostada de atún y el taco Sotomayor.

Cantina fina ideal para sobremesas largas. Sus platos obligatorios para consumir son la cachetada de camarón, la tostada de atún y el taco Sotomayor. Mariscos Los Sirenos (Mercado de San Juan): Espacio ideal para los amantes de los mariscos estilo Sinaloa. Además, al estar dentro del Mercado de San Juan, es el punto perfecto para comprar alimentos exóticos como chapulines comestibles, fruta cristalizada, camotes, merengues, cocadas, jamoncillo y alegrías de amaranto.

Espacio ideal para los amantes de los mariscos estilo Sinaloa. Además, al estar dentro del Mercado de San Juan, es el punto perfecto para comprar alimentos exóticos como chapulines comestibles, fruta cristalizada, camotes, merengues, cocadas, jamoncillo y alegrías de amaranto. Churros El Moro (Centro Histórico): La churrería original de la CDMX donde debes consumir churros azucarados recién hechos acompañados de chocolate caliente.

La churrería original de la CDMX donde debes consumir churros azucarados recién hechos acompañados de chocolate caliente. Tacos Tokio: Cuentan con un jardín de diseño en su interior; el platillo imperdible para consumir es el taco de hoja santa, así como sus productos derivados del maíz como tlacoyos y sopes.

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El centro de la ciudad y el Bosque de Chapultepec concentran los museos y monumentos que definen la identidad nacional, rodeados de mercados donde adquirir piezas de arte popular:



Zócalo y Catedral Metropolitana: El corazón simbólico del país construido sobre el antiguo lago de Tenochtitlán. En los portales aledaños puedes comprar dulces típicos como las glorias, gorditas de nata, pepitorias y los tradicionales puerquitos de piloncillo.

El corazón simbólico del país construido sobre el antiguo lago de Tenochtitlán. En los portales aledaños puedes comprar dulces típicos como las glorias, gorditas de nata, pepitorias y los tradicionales puerquitos de piloncillo. Templo Mayor: Las ruinas del antiguo centro ceremonial mexica. En sus inmediaciones peatonales es común encontrar comercios tradicionales para comprar juguetes típicos como el balero, la matraca, el trompo, y artesanías de cartonería como piñatas.

Las ruinas del antiguo centro ceremonial mexica. En sus inmediaciones peatonales es común encontrar comercios tradicionales para comprar juguetes típicos como el balero, la matraca, el trompo, y artesanías de cartonería como piñatas. Palacio de Bellas Artes y MUNAL: Máximos recintos de arte del país. Saliendo de sus explanadas puedes consumir snacks callejeros tradicionales como elotes y esquites preparados con mayonesa y chile, así como los famosos chicharrones preparados con cueritos y aguacate.

Máximos recintos de arte del país. Saliendo de sus explanadas puedes consumir snacks callejeros tradicionales como elotes y esquites preparados con mayonesa y chile, así como los famosos chicharrones preparados con cueritos y aguacate. Gran Hotel Ciudad de México y Colegio de las Vizcaínas: Joyas arquitectónicas del porfiriato y el virreinato que se pueden conocer de forma guiada en el primer cuadro del Centro Histórico.

Joyas arquitectónicas del porfiriato y el virreinato que se pueden conocer de forma guiada en el primer cuadro del Centro Histórico. Museo de Arte Popular (MAP): Ubicado en una antigua estación de bomberos art déco, es el lugar de referencia para conocer el trabajo artesanal mexicano. En su tienda oficial puedes comprar alebrijes legítimos, máscaras de madera y piezas de barro negro de Oaxaca.

Ubicado en una antigua estación de bomberos art déco, es el lugar de referencia para conocer el trabajo artesanal mexicano. En su tienda oficial puedes comprar alebrijes legítimos, máscaras de madera y piezas de barro negro de Oaxaca. Sinagoga Histórica Justo Sierra: Espacio religioso construido en 1941 por la comunidad ashkenazí que conserva su atmósfera íntima original en el Centro Histórico.

Espacio religioso construido en 1941 por la comunidad ashkenazí que conserva su atmósfera íntima original en el Centro Histórico. Ángel de la Independencia y Diana Cazadora: Los dos monumentos más importantes de Paseo de la Reforma. En el flujo peatonal de la zona se pueden consumir los famosos "Dorilocos" y algodones de azúcar.

Los dos monumentos más importantes de Paseo de la Reforma. En el flujo peatonal de la zona se pueden consumir los famosos "Dorilocos" y algodones de azúcar. Casa Museo Guillermo Tovar de Teresa y MODO (Museo del Objeto del Objeto): Ubicados en la colonia Roma, son espacios clave para conocer colecciones de arte e historia del diseño y la publicidad del siglo XX.

Ubicados en la colonia Roma, son espacios clave para conocer colecciones de arte e historia del diseño y la publicidad del siglo XX. ALMANAQUE fotográfica y Museo del Juguete Antiguo México (MUJAM): Espacios ubicados en la periferia de la colonia Doctores, ideales para conocer la cultura popular urbana y la fotografía contemporánea.

Espacios ubicados en la periferia de la colonia Doctores, ideales para conocer la cultura popular urbana y la fotografía contemporánea. Museo Nacional de Antropología y Museo Tamayo: Ubicados en el Bosque de Chapultepec. En los puestos semifijos del exterior de estos recintos es la tradición local comprar el icónico "changuito meón" de Chapultepec, juguetes típicos y consumir aguas de frutas de La Michoacana.

Ubicados en el Bosque de Chapultepec. En los puestos semifijos del exterior de estos recintos es la tradición local comprar el icónico "changuito meón" de Chapultepec, juguetes típicos y consumir aguas de frutas de La Michoacana. Museo de Arte Moderno (MAM) y Sala de Arte Público Siqueiros (SAPS): Espacios dedicados a las vanguardias del siglo XX y los laboratorios de muralismo político en Chapultepec y Polanco.

Espacios dedicados a las vanguardias del siglo XX y los laboratorios de muralismo político en Chapultepec y Polanco. Museo Jumex (Polanco): Núcleo del arte contemporáneo internacional alojado en un edificio de arquitectura brutalista obra de David Chipperfield.

Para quienes buscan artículos exclusivos, marcas de moda independiente o experiencias sonoras de alta fidelidad:



Casa Bosques (Roma): Espacio especializado donde puedes comprar libros de arte, moda y diseño de curaduría internacional.

Espacio especializado donde puedes comprar libros de arte, moda y diseño de curaduría internacional. Campillo: Marca de moda contemporánea donde puedes comprar ropa con diseños inspirados en la sastrería tradicional y la indumentaria de la charrería mexicana.

Marca de moda contemporánea donde puedes comprar ropa con diseños inspirados en la sastrería tradicional y la indumentaria de la charrería mexicana. Iker Ortiz: Taller de joyería fina de estética geométrica; el lugar indicado para comprar piezas exclusivas de acero, titanio y plata.

Taller de joyería fina de estética geométrica; el lugar indicado para comprar piezas exclusivas de acero, titanio y plata. Mezcalia: Expendio especializado donde puedes comprar mezcales artesanales de pequeños productores y etiquetas difíciles de conseguir de forma comercial.

Expendio especializado donde puedes comprar mezcales artesanales de pequeños productores y etiquetas difíciles de conseguir de forma comercial. Adriana Soto Showroom: Espacio exclusivo de calzado artesanal de alta gama hecho a la medida (atienden estrictamente bajo cita previa).

Espacio exclusivo de calzado artesanal de alta gama hecho a la medida (atienden estrictamente bajo cita previa). Onora (Polanco): Establecimiento de diseño interior donde puedes comprar objetos utilitarios para el hogar que fusionan técnicas artesanales indígenas con estética moderna, tales como vajillas de barro negro y platones de piedra volcánica.

Establecimiento de diseño interior donde puedes comprar objetos utilitarios para el hogar que fusionan técnicas artesanales indígenas con estética moderna, tales como vajillas de barro negro y platones de piedra volcánica. Ruido: Un listening bar equipado con un sistema de audio de alta fidelidad enfocado en la reproducción de vinilos; ideal para consumir coctelería fina por la noche.

Un equipado con un sistema de audio de alta fidelidad enfocado en la reproducción de vinilos; ideal para consumir coctelería fina por la noche. Arena México (Colonia Doctores): La catedral de la lucha libre mexicana. En sus puertas es el lugar oficial para comprar máscaras de luchadores originales y consumir los famosos "Azulitos" (bebidas preparadas con vodka y gomitas) durante las funciones de los fines de semana.

La catedral de la lucha libre mexicana. En sus puertas es el lugar oficial para comprar máscaras de luchadores originales y consumir los famosos "Azulitos" (bebidas preparadas con vodka y gomitas) durante las funciones de los fines de semana. Tlecán: Mezcalería que destaca por su diseño prehispánico; el punto recomendado para consumir agaves silvestres y destilados tradicionales.

Mezcalería que destaca por su diseño prehispánico; el punto recomendado para consumir agaves silvestres y destilados tradicionales. Parque Lincoln (Polanco): Parque central ideal para caminar; en sus inmediaciones puedes comprar juguetes o rentar botes a control remoto para sus estanques, además de consumir helados de autor en los comercios circundantes.

¡Listo! Ahora conoces los lugares más emblemáticos para visitar en la capital y disfrutar del catálogo de experiencias que te ofrece.