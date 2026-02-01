“Lobita” hace historia: perrita gana amparo y podrá permanecer en el Hospital Infantil de Morelia

Durante años, “Lobita” encontró refugio en el Hospital Infantil “Eva Sámano de López Mateos”, en Morelia, Michoacán, donde médicos y personal la volvieron parte de la familia. Hoy, su historia marca un precedente para el bienestar animal.

¿Quién es Lobita y por qué vivía en el Hospital Infantil de Morelia?

“Lobita”, también conocida como “La Loba”, es una perrita mestiza, de talla mediana y carácter noble, que desde hace aproximadamente ocho años vive en las áreas comunes del Hospital Infantil: jardines, estacionamientos y casetas.

La pequeña no entra en la definición de “ perro callejero ” para los médicos, enfermeras y todos lo que laboran dentro del nosocomio. Ha sido esterilizada, vacunada y alimentada por ellos y familiares de pacientes, quienes encontraron en ella un apoyo emocional en momentos difíciles.

En un entorno marcado por el sufrimiento y el estrés constante, la perrita se convirtió en una presencia terapéutica, por lo que no era raro verla pasear por el lugar, hasta que llegó la orden de expulsarla.

Orden de desalojo de “Lobita” y presunto maltrato animal

Todo salió a la luz en enero, cuando se denunció públicamente una orden directa para expulsar a “Lobita” del hospital. La instrucción incluía su retiro forzoso, captura e incluso la posibilidad de sacrificio.

Al respecto, la directora del Instituto Municipal de Protección Animal (IMPA), Minerva Bautista Gómez, calificó el hecho como maltrato animal, abandono y crueldad agravada.

La respuesta en redes tampoco tardó en llegar con mensajes de indignación, apoyo y exigencias para frenar lo que muchos consideraron un acto injustificado contra un ser sintiente que no puede defenderse.

Amparo histórico para “Lobita” en Morelia

El 24 de enero, el caso dio un giro decisivo. La abogada Stephany (Fany) Rodríguez Hernández promovió un Juicio de Amparo Indirecto, asumiendo la representación legal de “Lobita” como ser sintiente.

En el documento oficial, se reclamaron tres actos clave:



La orden de desalojo, captura o sacrificio de Lobita.

La ejecución inminente de dicha orden mediante fuerza pública o control de plagas.

La omisión de aplicar protocolos de bienestar animal, violando la Ley de Derechos de Protección para los Animales en Michoacán.

La Jueza Cuarto de Distrito concedió la suspensión de plano, ordenando a las autoridades abstenerse de cualquier intento de retiro, maltrato o privación de la vida de “La Loba”, marcando un precedente en el sistema judicial mexicano.

De esta forma, “Lobita” puede permanecer en el Hospital Infantil de Morelia, bajo supervisión y con medidas de protección. Además, el Ayuntamiento de Morelia y el IMPA deben asegurar su bienestar y trato ético.

