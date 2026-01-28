‘Lobito’ lucha por vivir: Captan a hombre arrojando a un perro por las escaleras en Naucalpan| VIDEO

'Lobito' es un perro de edad avanzada que hoy lucha por vivir tras ser víctima de un brutal maltrato animal en Naucalpan, Estado de México . Una cámara de seguridad captó en video el momento en el que un hombre lo arroja por unas escaleras, provocándole una grave lesión de cadera que lo mantiene bajo atención veterinaria.

VIDEO del ataque: así fue el maltrato al perro Lobito en Naucalpan

El hecho se registró en San Lorenzo Totolinga, en el municipio mexiquense , dentro de una escalinata de concreto ubicada entre viviendas. El video muestra cómo el perro es arrojado desde la parte alta y cae sin control por varios escalones, hasta quedar tendido en un descanso inferior.

La fundación Mundo Patitas dio a conocer el caso y asumió el acompañamiento del perro. De acuerdo con la información compartida por la organización, 'Lobito' es un ejemplar de edad avanzada y presenta una fractura severa de cadera, lesión confirmada tras su valoración médica inicial.

🚫 IMÁGENES FUERTES

Hay indignación en la colonia San Lorenzo Totolinga, en #Naucalpan, luego de que un hombre arrojara intencionalmente por unas escaleras a un perro de 15 años conocido como "Lobito", tras una pelea entre canes. El hecho fue captado en video, por lo que vecinos… pic.twitter.com/3HgGctm1X9 — Soy Naucalpan (@SoyNaucalpan) January 28, 2026

Actualmente, 'Lobito' recibe atención veterinaria especializada; se le practican estudios de laboratorio y radiografías para evaluar el alcance de las lesiones y determinar si, por su edad, es candidato a un procedimiento quirúrgico, mientras tanto, permanece bajo supervisión médica continua.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: RESCATAN A 11 PERRITOS QUE SUFRÍAN MALTRATO ANIMAL EN IZCALLI; LOS TENÍAN SIN COMER Y ENCERRADOS

Perro arrojado por escaleras en Naucalpan: autoridades actúan tras maltrato animal contra 'Lobito'

Tras la viralización del video, el presidente municipal de Naucalpan se pronunció públicamente sobre el caso de maltrato animal. Informó que a través de la Coordinación de Bienestar Animal, intervino de manera inmediata para brindar protección al perro y garantizar su atención veterinaria.

De acuerdo con la información oficial, 'Lobito' se encuentra bajo resguardo y recibe los cuidados necesarios, mientras se da seguimiento a su estado de salud. La autoridad municipal señaló que la reacción se activó luego de las denuncias ciudadanas que surgieron tras la difusión del delicado video del ataque.

El Ayuntamiento de Naucalpan indicó además que ya se realizan las acciones correspondientes para que el caso sea investigado conforme a la ley vigente, con el objetivo de que no quede impune la agresión contra el perro.

Maltrato animal en el Estado de México: un problema que va más allá del caso 'Lobito'

El caso de 'Lobito' ocurre en un contexto más amplio en el Estado de México , donde organizaciones y autoridades han advertido un aumento en situaciones de abandono y maltrato animal.

Esta problemática ha colocado el tema en la agenda pública, no solo por la vulnerabilidad de los animales, sino por las consecuencias sociales que implica la falta de control y prevención.

En distintos municipios del Edomex, la presencia de perros en situación de abandono ha crecido en los últimos años, lo que ha motivado llamados a reforzar campañas de esterilización, adopción y sanción del maltrato animal, como parte de una estrategia integral.