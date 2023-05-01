¿Qué es La Luz del Mundo, iglesia ligada a la Agrupación Política Nacional “Humanismo Mexicano”?

Un grupo llamado Humanismo Mexicano logró el registro como Agrupación Política Nacional de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE). Dicha colectividad tiene entre sus integrantes a miembros de la Iglesia de La Luz del Mundo.

Tal es el caso de Emmanuel Reyes, diputado Federal por Morena e integrante de dicho culto religioso. En su cuenta de Twitter ha compartido imágenes donde aparece en actividades de esta agrupación religiosa.

El día señalado por Dios llegó...

Hay #SantaCena en la @iglesialldm, más de 600mil reunidos.

Nada se ha apagado, hoy brilla más fuerte la luz, Nada se ha acabado hoy somos más fuertes que antes. Nada nos ha derrotado, hoy somos más que vencedores. #WeAreLight #Honorable pic.twitter.com/Z6vlQ05lFj — Emmanuel Reyes (@EmmanuelReyesC) August 15, 2019

¿Cómo nació la Iglesia La Luz del Mundo?

En 1926, Eusebio Joaquín González fundó la “Iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la Verdad, La Luz del Mundo” en Guadalajara, Jalisco. El iniciador de esta religión aseguró que tuvo una epifanía en la cual Jesucristo le mencionó que su nombre será “Aarón” y que ello sería una bendición.

En esa década, en México existió la Guerra Cristera, un conflicto armado entre el gobierno de México y la religión Católica, derivado de la promulgación de leyes contrarias a dicha agrupación.

Esta religión cuenta con un líder, el cual es llamado “apóstol de Jesucristo”. El actual apóstol de La Luz del Mundo es Naasón Joaquín García, nieto del fundador de dicha religión. Su padre, Samuel Joaquín Flores, también lideró esta iglesia.

Su página web señala que los apóstoles “predican el evangelio de Jesucristo a toda persona, extendiendo la obra de salvación hasta los confines de la tierra”.

¿Qué pasó con el líder de la Iglesia La Luz del Mundo?

Naasón Joaquín García recibió una condena de 16 años y ocho meses de cárcel en Estados Unidos por abuso sexual de menores. El líder de La Luz del Mundo y su defensa legal llegaron a una acuerdo para declararse culpable de tres cargos por este delito en junio de 2022.

En su oportunidad, la religión afincada en Jalisco señaló que este trato tuvo el objetivo de “minimizar su sentencia de prisión con el fin de recuperar su libertad”. Aclaró que Naasón Joaquín García seguirá al frente de dicho culto “desde el lugar donde se encuentre”.

El autodenominado “Apóstol de Jesucristo” enfrentó 19 cargos al iniciar el juicio, entre los que estaban violación, posesión de pornografía infantil y tráfico de personas, entre otros.

