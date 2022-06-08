Nassón Joaquín, líder de la Luz del Mundo, pasará 16 años en la cárcel

Nassón Joaquín García, líder de la iglesia La Luz del Mundo, fue condenado a 16 años y ocho meses de cárcel por tres cargos de abuso sexual contra menores de edad que acudían a su iglesia en Los Ángeles, California.

Naasón Joaquín García, de 53 años de edad, se declaró culpable para disminuir su sentencia en prisión, pues antes de llegar a un acuerdo con la fiscalía, el líder de la iglesia La Luz del Mundo, era investigado por 19 delitos, incluyendo tráfico humano, abuso sexual y posesión de pornografía infanti, lo que lo condenaría a cadena perpetua en la cárcel.

Cuando se dio a conocer que el autodenominado apóstol de la iglesia La Luz del Mundo podría enfrentar una pena máxima de 16 años y ocho meses de cárcel, provocó molestía entre las presuntas víctimas, quienes exigían cadena perpetua.

Incluso, previo a la sentencia contra Naasón Joaquín García, varias de las presuntas víctimas se pronunciaron y exigieron a las autoridades otorgarle la pena máxima de cárcel, durante una conferencia de prensa realizada este miércoles.

Víctimas de Naasón Joaquín exigen una condena más severa en su sentencia. Abogados de Sochil Martin presentarán una moción de emergencia para que ella pueda testificar. Una ex fiscal dijo que el juez aún tiene la discreción de imponer vida en prisión. pic.twitter.com/UDdJ00cZNl — Benjamín Zamora (@bzamoratv) June 7, 2022

Naasón Joaquín García se declara culpable de abuso sexual

El pasado viernes, Naasón Joaquín se declaró culpable de los cargos de delito grave de abuso sexual contra tres niños.

El fiscal general de California, Rob Bonta, anunció el pasado viernes que obtuvo una declaración de culpabilidad y una condena por múltiples delitos graves de agresión sexual contra el líder de la iglesia evangélica con sede en Guadalajara, México.

Según los fiscales, cinco víctimas, algunas de ellas menores de edad, alegaron que Naasón Joaquín García las violó o abusó sexualmente de otras formas. Los fiscales también citaron un video de “orgía” en el que se ve a García mirando mientras un niño tiene relaciones sexuales con un miembro de su propia familia.

De acuerdo con los sitios de internet, la iglesia La Luz del Mundo tiene entre uno y cinco millones de seguidores en más de 50 países en el mundo, incluidos muchos seguidores en Estados Unidos.

