George Gordon, de 65 años, enfrenta un juicio que sacude al Reino Unido por un relato insólito. Según medios internacionales, este estafador convicto desmembró a Delia McInerney, de 62 años, a quien llamaba su “alma gemela”, y ocultó el cuerpo de la artista en un congelador junto con sus cobayas durante casi tres años.

El plan para enterrar su corazón en Escocia

Ante la policía, Gordon dijo que actuó “por amor” en abril de 2023, cuando McInerney planeaba mudarse a Portugal. Admitió que partió el cuerpo en dos en el baño y compró un congelador más grande porque el suyo no bastó.

Además, separó el corazón en una bolsa para llevarlo a la Isla de Mull, en Escocia. Explicó que pensaba comprar un terreno boscoso para enterrarlo bajo un árbol y cumplir el deseo de ella. Ahí también guardó a sus cinco cobayas: Wogglet, Timmy, Freddie, Lilly y Sammy.

A man has been charged with murder following the discovery of a woman's body in Gerards Court, Hawes Avenue, Clinkham Wood, St Helens, on Thursday, 8 January.



They have also formally identified the victim as 64-year-old Delia McInerney.



Delia's family have been informed and are… pic.twitter.com/VQnlsi6Uyk — Merseyside Police (@MerseyPolice) February 7, 2026

Mensajes falsos y el dinero detrás del caso

Desde su departamento en St Helens, Merseyside, el hombre envió mensajes con el celular de la víctima y engañó a sus amigos por años. La mentira cayó el 8 de enero de 2026, cuando un funcionario del ayuntamiento alertó sobre el bienestar de la mujer.

La fiscalía del Tribunal de la Corona de Liverpool sostiene que Gordon planeó el crimen por beneficio económico tras robar miles de libras de su cuenta bancaria, aparentemente golpeándola con un martillo. Él rechaza esa acusación y asegura que ella le dejó 100 mil libras en deudas.

Sus cambios de versión ante el tribunal

Al inicio, Gordon declaró un homicidio por compasión tras una supuesta sobredosis; ahora alega defensa propia por un presunto ataque con cuchillo. Aunque niega el asesinato y causar sufrimiento innecesario a animales, ya admitió este miércoles 25 de noviembre ocultar el cadáver y cometer fraudes financieros. El juicio aún continúa.